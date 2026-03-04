Više od hiljadu civila ubijeno u Iranu: Među žrtvama 181 dijete, stotine slučajeva još pod istragom

Američka organizacija za ljudska prava Human Rights Activists News Agency (HRANA) saopćila je da je od 28. februara u Iranu život izgubilo 1.097 civila.

Kako navodi ova agencija, među poginulima je 181 dijete mlađe od deset godina. Ukupan broj ranjenih civila porastao je na 5.402, a među njima je i 100 djece.

Prema podacima organizacije, u protekla 24 sata izvedena su najmanje 104 napada, pri čemu su meta bili vojni objekti, medicinski centri, kao i stambena naselja.

Iz Human Rights Activists News Agency dodaju da je u toku provjera još stotina prijavljenih smrtnih slučajeva.