Raketa Hezbolaha pogodila sjever Izraela, uslijedilo žestoko bombardovanje Bejruta: Desetine mrtvih i ranjenih

Raketa Hezbolaha (Hezbollah) ispaljena tokom noći pogodila je grad na sjeveru Izraela, navedeno je u saopćenju izraelske Vatrogasno-spasilačke službe.

Projektil je pao na Hacor HaGlilit (Hatzor HaGlilit) na sjeveru zemlje, pri čemu su oštećene obližnje zgrade, ali žrtava nije bilo, potvrdile su spasilačke ekipe.

Podsjećamo, Hezbolah je u ponedjeljak izveo prvi napad na Izrael od 2024. godine, navodeći kao razlog ubistvo iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Hamneija (Ayatollah Khamenei).