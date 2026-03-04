Raketa Hezbolaha pogodila sjever Izraela, uslijedilo žestoko bombardovanje Bejruta: Desetine mrtvih i ranjenih

Raketa Hezbolaha (Hezbollah) ispaljena tokom noći pogodila je grad na sjeveru Izraela, navedeno je u saopćenju izraelske Vatrogasno-spasilačke službe.
Projektil je pao na Hacor HaGlilit (Hatzor HaGlilit) na sjeveru zemlje, pri čemu su oštećene obližnje zgrade, ali žrtava nije bilo, potvrdile su spasilačke ekipe.
Podsjećamo, Hezbolah je u ponedjeljak izveo prvi napad na Izrael od 2024. godine, navodeći kao razlog ubistvo iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Hamneija (Ayatollah Khamenei).
U istom danu Hezbolah je saopćio da je ispalio više raketa i dronova prema izraelskim gradovima, među kojima je i Haifa (Haifa), dok je Izrael uzvratio intenzivnim bombardovanjem Bejruta (Beirut), glavnog grada Libana (Lebanon).
Izraelske snage gađale su južna predgrađa Bejruta, za koja tvrde da se nalaze pod kontrolom Hezbolaha, ističući da odgovornost za eskalaciju snosi ova grupa.
Libanska državna novinska agencija NNA javila je da su izraelski napadi, prema prvim informacijama, usmrtili 31 osobu, dok je 149 ljudi ranjeno.