Video / Sjedinjene Američke Države pokrenule vojnu operaciju u Ekvadoru

Sjedinjene Američke Države (SAD) pokrenule su vojnu operaciju u Ekvadoru, saopćila je Južna komanda Sjedinjenih Američkih Država (United States Southern Command – SOUTHCOM).

U saopćenju se navodi da su oružane snage SAD-a i Ekvadora započele zajedničku operaciju usmjerenu protiv narko-kartela koji djeluju u toj zemlji.

- Zajedno preduzimamo odlučne akcije kako bismo se suprotstavili narko-teroristima koji već dugo siju teror, nasilje i korupciju među građanima širom hemisfere - navela je komanda.