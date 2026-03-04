Video / Sjedinjene Američke Države pokrenule vojnu operaciju u Ekvadoru

Sjedinjene Američke Države (SAD) pokrenule su vojnu operaciju u Ekvadoru, saopćila je Južna komanda Sjedinjenih Američkih Država (United States Southern Command – SOUTHCOM).
U saopćenju se navodi da su oružane snage SAD-a i Ekvadora započele zajedničku operaciju usmjerenu protiv narko-kartela koji djeluju u toj zemlji.
- Zajedno preduzimamo odlučne akcije kako bismo se suprotstavili narko-teroristima koji već dugo siju teror, nasilje i korupciju među građanima širom hemisfere - navela je komanda.
– Dana 3. marta, ekvadorske i američke vojne snage pokrenule su operacije protiv označenih terorističkih organizacija u Ekvadoru. Ove operacije su snažan primjer posvećenosti partnera u Latinskoj Americi i Karibima borbi protiv pošasti narkoterorizma.
- Pohvaljujemo muškarce i žene ekvadorskih oružanih snaga na njihovoj nepokolebljivoj posvećenosti ovoj borbi, demonstrirajući hrabrost i odlučnost kroz kontinuirane akcije protiv narkoterorista u njihovoj zemlji - poručio je komandant, general Francis L. Donovan.