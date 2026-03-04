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HELIKOPTERI U ZRAKU

Video / Sjedinjene Američke Države pokrenule vojnu operaciju u Ekvadoru

Zajedno preduzimamo odlučne akcije kako bismo se suprotstavili narko-teroristima koji već dugo siju teror, nasilje i korupciju među građanima

Helikopter u zraku. Screenshot / Platforma X

A. O.

4.3.2026

Sjedinjene Američke Države (SAD) pokrenule su vojnu operaciju u Ekvadoru, saopćila je Južna komanda Sjedinjenih Američkih Država (United States Southern Command – SOUTHCOM).

U saopćenju se navodi da su oružane snage SAD-a i Ekvadora započele zajedničku operaciju usmjerenu protiv narko-kartela koji djeluju u toj zemlji.

- Zajedno preduzimamo odlučne akcije kako bismo se suprotstavili narko-teroristima koji već dugo siju teror, nasilje i korupciju među građanima širom hemisfere - navela je komanda.

– Dana 3. marta, ekvadorske i američke vojne snage pokrenule su operacije protiv označenih terorističkih organizacija u Ekvadoru. Ove operacije su snažan primjer posvećenosti partnera u Latinskoj Americi i Karibima borbi protiv pošasti narkoterorizma.

- Pohvaljujemo muškarce i žene ekvadorskih oružanih snaga na njihovoj nepokolebljivoj posvećenosti ovoj borbi, demonstrirajući hrabrost i odlučnost kroz kontinuirane akcije protiv narkoterorista u njihovoj zemlji - poručio je komandant, general Francis L. Donovan.

# HELIKOPTER
# EKVADOR
# SAD
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