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SUKOB EKSALIRAO

Izraelski napad na stambenu zgradu u Libanu: Najmanje četvero poginulih, traje potraga za preživjelima

Spasilački timovi i dalje rade na izvlačenju članova jedne porodice koji su ostali zatrpani ispod ruševina, javlja NNA

Napad na Liban. Al Jazeera

B. S.

4.3.2026

U izraelskom zračnom napadu na stambenu četverospratnicu u istočnom libanonskom gradu Balbeku poginule su najmanje četiri osobe, dok je šest ranjeno. 

Spasilački timovi i dalje rade na izvlačenju članova jedne porodice koji su ostali zatrpani ispod ruševina, javila je libanonska državna novinska agencija NNA.

Napad dolazi u jeku nagle eskalacije sukoba duž libanonsko-izraelske granice, nakon što je Hezbolah lansirao dronove i rakete prema Izraelu. 

Od tada je grupa povezana s Iranom nastavila raketne napade, dok je Izrael odgovorio nizom zračnih udara širom Libana i slanjem kopnenih snaga na jug zemlje.

Šijitski pokret Hezbolah, koji je 1982. godine osnovala Iranska revolucionarna garda, saopćio je da je otvorio vatru na Izrael kako bi osvetio ubistvo iranskog vrhovnog vođe u zajedničkim napadima Izraela i Sjedinjenih Američkih Država.

Hezbolah je u srijedu objavio da su njegovi borci ispalili veliki broj raketa na okupljene izraelske snage u blizini grada Metule, uz granicu, navodeći da je to odgovor na izraelske napade na desetke libanonskih gradova, među kojima su i južna predgrađa Bejruta.

Istovremeno, izraelska vojska je u srijedu upozorila stanovnike 16 sela u Libanonu da se evakuiraju. 

U saopćenju je navedeno da ih aktivnosti Hezbolaha prisiljavaju na vojnu reakciju, uz upozorenje da će svako ko se nađe u blizini boraca, objekata ili oružja te grupe dovesti svoj život u opasnost.

Libanonska novinska agencija NNA izvijestila je i o više izraelskih napada tokom ranih jutarnjih sati u srijedu, uključujući udar na hotel i na jedan stan u istočnom dijelu zemlje.

Prema podacima libanonskog ministarstva zdravstva, u izraelskim napadima od početka posljednje eskalacije poginulo je najmanje 50 ljudi, dok je 335 osoba ranjeno.

# SUKOB
# IZRAEL
# HEZBOLLAH
# LEBANON
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