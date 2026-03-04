Europol razbio ekvadorski kartel "Los Lobos": 16 uhapšenih i tone kokaina zaplijenjene širom Evrope

Europol (European Union Agency for Law Enforcement Cooperation) pružio je podršku organima za provođenje zakona iz Belgije (Belgium), Ekvadora (Ecuador) i Nizozemske (Netherlands) u razbijanju velike međunarodne mreže trgovine drogom povezane s ekvadorskim kartelom „Los Lobos“.

Istraga, koja je započela u januaru 2025. godine, dovela je do hapšenja 16 osumnjičenih, uključujući jednu visokovrijednu metu. U kasnijim fazama, vlasti su na ispitivanje pozvale još četiri osumnjičena.

Izvršen pretres

U akciju je bilo uključeno više od 100 policajaca, uz 40 predstavnika pravosudnih organa. Prije samog dana akcije, u nekoliko navrata zaplijenjeno je oko četiri tone kokaina.

Na dan realizacije akcije, uhapšeno je 16 osoba, izvršen je pretres 26 kuća, zaplijenjena su četiri pištolja i dvije puške, 810.000 američkih dolara u gotovini te nekoliko vozila.

Vlasti su ciljali ekvadorsku kriminalnu mrežu predvođenu osobom koja se smatra trgovcem ljudima i koja je djelovala iz Guayaquila (Guayaquil) i Machale (Machala).

Izvozni teret

Mreža je odgovorna za veliku trgovinu kokainom u Evropu, koristeći kompanije za izvoz voća kao pokriće za ilegalne aktivnosti. Droga je bila skrivena u legitimnom izvoznom teretu, posebno u rashlađenim kontejnerima za voće, te strateški postavljena u drugim pošiljkama kako bi se izbjeglo otkrivanje.

Ekvadorske vlasti, uz podršku Europola, izdavale su upozorenja u vezi sa sumnjivim kontejnerima na putu za Evropu. To je dovelo do ciljane inspekcije i zapljena u lukama Vlissingen (February 2025, približno 2.600 kg) i Rotterdam (2. juni 2025, približno 1.100 kg) u Holandiji (Netherlands), kao i nadzora i pretresa u Belgiji.

Istraga je otkrila da je ekvadorska mreža sarađivala s albanskom kriminalnom grupom. Članovi su putovali u Ekvador kako bi pregovarali o poslovima i osigurali velike pošiljke. Po dolasku u Evropu, kokain je ulazio u opsežnu logističku mrežu, odakle je pošiljke brzo distribuiran u unutrašnjost i razne zemlje.