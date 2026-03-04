Saudijska Arabija uništila krstareće rakete i dronove

Saudijska Arabija saopćila je da su njene odbrambene snage presrele dvije krstareće rakete iznad područja jugoistočno od glavnog grada Rijad te spriječile napade nekoliko bespilotnih letjelica.

Na društvenoj mreži X, ministarstvo je navelo da su „dvije krstareće rakete presretnute i uništene u guvernatu al-Kharj“.

U odvojenoj objavi dodali su da je „devet bespilotnih letjelica presretnuto i uništeno odmah po ulasku u zračni prostor Kraljevine“.

Kasnije tokom jutra, ministarstvo je izvijestilo o presretanju i uništenju još jedne bespilotne letjelice u Istočna provincija.

Saudijska Arabija već je bila meta iranskih raketa i dronova, zbog čega se pojačava odbrana zračnog prostora zemlje.