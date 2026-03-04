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REPORTAŽA UŽIVO

Tel Aviv: Sirene prisilile novinare da odu u sklonište

Sklonili su se iz studija i prebačeni su u sklonište od bombi

Reporteri CNN-a. Platforma X

B. S.

4.3.2026

Snimci objavljeni na internetu prikazuju reporterku CNN-a Erin Burnet (Burnett) i njenog gosta kako napuštaju improvizovani studio u trenutku kada je Iran lansirao balističke rakete na Tel Aviv.

Nakon što su u gradu aktivirane sirene za zračnu uzbunu, reporterka i gost, zajedno sa ostalim osobljem CNN-a, sklonili su se iz studija i prebačeni su u sklonište od bombi.

Tokom događaja, gost je izjavio da napadi mogu dolaziti od Huta ili Hezbolaha (Hezbollah), te da su dio "strategije preživljavanja iranskog režima".

Od početka sukoba, Iran svakodnevno gađa Tel Aviv, gdje je do sada prijavljeno najveće oštećenje, dok se društvenim mrežama i medijima šire snimci balističkih projektila iznad grada.

# CNN
# IRAN
# IZRAEL
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