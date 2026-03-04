Azijska tržišta u padu: Seul bilježi rekordni minus zbog sukoba na Bliskom istoku

Dionice na azijskim tržištima snažno su pale zbog rastuće zabrinutosti da bi širenje rata na Bliskom istoku moglo izazvati naftni šok, što bi dodatno potaknulo inflaciju i odgodilo smanjenje kamatnih stopa.

Zbog ekstremne volatilnosti, jutros je aktiviran mehanizam „circuit breaker“, čime je trgovanje privremeno obustavljeno kako bi se spriječio potpuni nekontrolirani pad.

Odluka Iran o zatvaranju Hormuški moreuz izazvala je paniku na azijskim tržištima.

Južna Koreja, kao energetski ovisna ekonomija, prva je osjetila posljedice zbog straha od potpunog prekida snabdijevanje naftom.