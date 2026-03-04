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ZBOG RASTUĆE ZABRINUTOSTI

Azijska tržišta u padu: Seul bilježi rekordni minus zbog sukoba na Bliskom istoku

Strah od naftnog šoka i inflacije izazvao privremeni prekid trgovanja

Azijska tržišta u padu: Seul bilježi rekordni minus zbog sukoba na Bliskom istoku. Platforma X

I. Š.

4.3.2026

Dionice na azijskim tržištima snažno su pale zbog rastuće zabrinutosti da bi širenje rata na Bliskom istoku moglo izazvati naftni šok, što bi dodatno potaknulo inflaciju i odgodilo smanjenje kamatnih stopa.

Zbog ekstremne volatilnosti, jutros je aktiviran mehanizam „circuit breaker“, čime je trgovanje privremeno obustavljeno kako bi se spriječio potpuni nekontrolirani pad.

Odluka Iran o zatvaranju Hormuški moreuz izazvala je paniku na azijskim tržištima.

Južna Koreja, kao energetski ovisna ekonomija, prva je osjetila posljedice zbog straha od potpunog prekida snabdijevanje naftom.

# BLISKI ISTOK
# SEUL
# AZIJA
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