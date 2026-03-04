Oproštaj od ajatolaha Ali Hameneija u Iranu počinje danas i trajat će tri dana

Iran će se tokom narednih dana oprostiti od svog dugogodišnjeg vrhovnog vođe ajatolaha Ali Khamenei, koji je ubijen u subotu u 86. godini tokom zračnih napada koje su, prema dostupnim informacijama, izveli Izrael i Sjedinjene Američke Države.

Visoki iranski zvaničnik najavio je da će ceremonija oproštaja početi u srijedu navečer u Teheranu i trajati tri dana. Hodžatoleslam Mahmud Mahmudi, šef Iranskog vijeća za islamsku propagaciju, izjavio je za državne medije da će građani imati priliku odati počast tijelu preminulog vođe u molitvenoj dvorani Imam Homeini.

Prema njegovim riječima, dvorana Musalla bit će otvorena za javnost od 22 sata, a građani će moći prisustvovati ceremoniji i oprostiti se od Khameneija.

– Musalla će primati posjetioce, a narod može doći i učestvovati u ceremoniji oproštaja kako bi još jednom pokazao svoje snažno prisustvo – kazao je Mahmudi u izjavi koju su prenijeli iranski mediji.

Tačan termin dženaze vrhovnog vođe bit će, kako je najavljeno, saopšten naknadno.