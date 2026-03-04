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TERMIN DŽENAZE

Oproštaj od ajatolaha Ali Hameneija u Iranu počinje danas i trajat će tri dana

Tačan termin dženaze vrhovnog vođe bit će, kako je najavljeno, saopšten naknadno

AP

D. H.

4.3.2026

Iran će se tokom narednih dana oprostiti od svog dugogodišnjeg vrhovnog vođe ajatolaha Ali Khamenei, koji je ubijen u subotu u 86. godini tokom zračnih napada koje su, prema dostupnim informacijama, izveli Izrael i Sjedinjene Američke Države.

Visoki iranski zvaničnik najavio je da će ceremonija oproštaja početi u srijedu navečer u Teheranu i trajati tri dana. Hodžatoleslam Mahmud Mahmudi, šef Iranskog vijeća za islamsku propagaciju, izjavio je za državne medije da će građani imati priliku odati počast tijelu preminulog vođe u molitvenoj dvorani Imam Homeini.

Prema njegovim riječima, dvorana Musalla bit će otvorena za javnost od 22 sata, a građani će moći prisustvovati ceremoniji i oprostiti se od Khameneija.

– Musalla će primati posjetioce, a narod može doći i učestvovati u ceremoniji oproštaja kako bi još jednom pokazao svoje snažno prisustvo – kazao je Mahmudi u izjavi koju su prenijeli iranski mediji.

Tačan termin dženaze vrhovnog vođe bit će, kako je najavljeno, saopšten naknadno.

# ALI KHAMENEI
# IRAN
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