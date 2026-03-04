Kontroverza u vojsci SAD-a: Komandanti propagiraju vjeru i Armagedon u Iranu, podrška Trampu

Unutar Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država izbio je ozbiljan skandal nakon što je otkriveno da visoki oficiri vojnicima prenose kako je rat u Iranu dio "Božijeg plana" te tvrde da je predsjednik Donald Tramp (Trump) božanski odabran da pokrene smak svijeta.

Izjava komandanta o Trampu i Iranu

Prema izvještaju američkog novinara Džonatana (Jonathana) Larsena, komandant jedne borbene jedinice rekao je podoficirima na brifingu da je predsjednika Trampa "pomazao Isus kako bi zapalio signalnu vatru u Iranu, izazvao Armagedon i označio njegov povratak na Zemlju".

Ovo nije izolovan slučaj. Od subote ujutro do ponedjeljka navečer, Fondacija za vojne vjerske slobode (MRFF) zaprimila je više od 110 sličnih pritužbi na komandante u gotovo svim granama američke vojske.

Pritužbe dolaze iz više od 40 jedinica raspoređenih u najmanje 30 vojnih baza. MRFF drži identitet prijavitelja u strogoj tajnosti kako bi spriječili eventualnu odmazdu Ministarstva odbrane. Pentagon za sada nije komentarisao ove šokantne navode.

Jedan podoficir, koji se izjašnjava kao kršćanin i čija je jedinica u statusu pripravnosti za raspoređivanje u borbenu zonu, prijavio je incident u ime 15 vojnika, među kojima je 11 kršćana, jedan musliman i jedan Jevrej.

Najavio povratak Isusa Krista

Navodi da je njihov komandant tražio od vojnika da prenesu kako je sukob s Iranom "dio božanskog plana", citirajući Knjigu Otkrivenja i najavljujući skori povratak Isusa Krista.

Podoficir ističe da ovakve izjave "uništavaju moral i koheziju jedinice te direktno krše zakletvu kojom su se obavezali na odbranu Ustava".

Incident se događa u kontekstu politike novog ministra odbrane Pita Hegseta (Pete Hegseth), koji je, prema navodima, uveo evangelističko kršćanstvo na najviše nivoe vojske SAD-a.

Hegset organizuje mjesečne molitvene sastanke širom Pentagona, na kojima drži govore o Isusu Kristu, a nedavno je ugostio i ekstremno desničarskog kršćanskog nacionalistu Daga Vilsona (Doug Wilson).

Poznato je da Hegset prisustvuje sedmičnim proučavanjima Biblije u Bijeloj kući, koje vodi propovjednik Ralf Drolinger (Ralph Drollinger), otvoreno tvrdeći da Bog naređuje Americi da podržava Izrael jer "Bog blagosilja izraelske saveznike, a proklinje njegove neprijatelje".

Kršenje ustavne odvojenosti crkve i države

Osnivač i predsjednik MRFF-a, veteran američkih Zračnih snaga Majki Vajnstin (Mikey Weinstein), izjavio je da su bukvalno "zatrpani" pritužbama od početka napada SAD-a i Izraela na Iran. Vajnstin upozorava na grubo kršenje ustavne odvojenosti crkve i države, kao i Jedinstvenog kodeksa vojnog pravosuđa.

- Bilo koji pripadnik vojske koji pokušava iskoristiti svoje podređene promovišući svoje kršćansko-nacionalističke vizije na plamenovima ovog napada na Iran, trebao bi biti brzo, agresivno i javno procesuiran - oštar je bio Vajnstin, dodajući da ista "eshatološka retorika" iznova izbija svaki put kada eskaliraju sukobi na Bliskom istoku.

Sličan problem dogodio se nakon terorističkih napada 11. septembra, kada je tadašnji predsjednik SAD-a Džordž Buš (George W. Bush) borbu SAD-a protiv terorizma nesmotreno nazvao "krstaškim ratom".

Administracija je ubrzo povukla taj termin zbog opasnosti da se rat shvati kao kršćanski sukob protiv islama.

Stručnjaci upozoravaju da se pod okriljem aktuelne Trampove administracije kršćanski nacionalizam u vojsci više ne skriva.

Ostaje da se vidi hoće li zvaničnici unutar Pentagona i pravni zastupnici sekularnih vrijednosti uspjeti suprotstaviti ovakvoj radikalnoj "kršćanizaciji" rata s Iranom.