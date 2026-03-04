Više od 50.000 američkih vojnika uključeno u američko-izraelske napade na Iran

Više od 50.000 američkih vojnika, 200 borbenih aviona i dva nosača aviona učestvuju u američko-izraelskim napadima na Iran, izjavio je u utorak komandant Centralne komande SAD-a (CENTCOM), general Bred Kuper (Brad Cooper).

U video poruci, Kuper je naveo da operacija, koja je sada u četvrtom danu, predstavlja najveće američko vojno gomilanje na Bliskom istoku u posljednjih nekoliko decenija.

Prema njegovim riječima, američke i izraelske snage uništile su skoro 2.000 ciljeva širom Irana, koristeći više od 2.000 komada municije od početka kampanje.

Iran je odgovorio velikim odmazdnim napadima, lansirajući preko 500 balističkih raketa i više od 2.000 dronova.

- Također smo potopili 17 iranskih brodova i napali čitavu iransku mornaricu - rekao je Kuper.

Uprkos iranskim udarima, general je istakao da se sposobnost Irana da ugrozi američke snage i saveznike smanjuje kako operacija napreduje, prenosi Anadolija.

Napadi su uslijedili nakon što su SAD i Izrael u subotu pokrenuli velike napade na Iran, u kojima je poginulo skoro 800 ljudi, uključujući vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hameneija (Khamneia) i visoke vojne zvaničnike.

Iran je odgovorio raketnim i dronskim napadima na Izrael i zemlje Zaliva gdje se nalaze američki vojni resursi. U tim udarima poginulo je šest američkih vojnika, a nekoliko ih je ranjeno tokom napada na taktički operativni centar u Kuvajtu.