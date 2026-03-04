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VELIKE PRIPREME

Izraelska vojska na granicu s Libanom šalje nove trupe: Slijedi nova invazija?

Izrael je odgovorio intenzivnom kampanjom bombardovanja

Platforma X

D. H.

4.3.2026

Izraelske odbrambene snage saopštile su u utorak da su rasporedile trupe dublje u južnom Libanu, izvan pet položaja koje trenutno drže, "kao dio pojačane prednje odbrambene pozicije" nakon napada Hezbolaha.

Prošireno raspoređivanje uslijedilo je nakon što je Hezbollah u ponedjeljak ujutro počeo lansirati rakete i dronove na sjever Izraela kao odgovor na ubistvo vrhovnog vođe Alija Khameneia.

Izrael je odgovorio intenzivnom kampanjom bombardovanja, nakon čega su snage Hezbolaha lansirale još raketa i dronova tokom noći, i u utorak ujutro.

Kao odgovor na razmjenu vatre između Libana i Izraela iz IDF-a su saopštili u utorak da su rasporedili trupe dublje u južnom Libanu, izvan pet položaja koje trenutno drže, kao dio pojačane prednje odbrambene pozicije.

"Kako bismo spriječili mogućnost direktne vatre na izraelske zajednice, premijer Benjamin Netanyahu i ja smo ovlastili Izraelske odbrambene snage (IDF) da napreduju i drže dodatni dominantni teren u Libanu i odatle brane pogranične zajednice", rekao je ministar odbrane Israel Katz u saopštenju.

# IZRAEL
# LIBAN
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