Sančez reaguje na Trampove prijetnje: Španija podržava mir na Bliskom istoku

Premijer Španije Pedro Snčez (Pedro Sánchez) izvanredno se obratio naciji nakon što je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) zaprijetio prekidom svih odnosa sa Španijom zbog zabrane slijetanja američkih borbenih aviona u španske baze.

Na početku obraćanja, Sančez je izrazio solidarnost španskog naroda sa zemljama pogođenim napadima Irana. Naglasio je da su ciljevi prvih napada nejasni i upozorio na mogućnost dugotrajnog sukoba na Bliskom istoku.

- Stav Španije može se sažeti u jednu riječ – ne ratu - poručio je.

Premijer se osvrnuo i na američku administraciju, podsjećajući da je prije 23 godine SAD uvukao Španiju u sukobe na Bliskom istoku, što je tada bilo neprihvatljivo. Istakao je da nakon sukoba s Iranom neće doći do pravednijeg međunarodnog poretka.