Iran bez interneta više od 84 sata nakon američko-izraelskih udara

Internet u Iranu bio je potpuno isključen više od 84 sata, pokazuju podaci međunarodne organizacije za praćenje interneta NetBlocks.

Organizacija je istakla da "pristup otvorenom internetu predstavlja ključ u kriznim vremenima, a prekid interneta krši pravo javnosti da bude informisana i uključena u budućnost svoje zemlje".

Potpuni prekid interneta uslijedio je nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael 28. februara izveli seriju udara na ciljeve u Iranu, uključujući i Teheran, što je izazvalo štetu i civilne žrtve.

U odgovoru na napade, Iran je lansirao raketne udare na izraelsku teritoriju, ali i na američke vojne objekte u regionu Bliskog istoka.