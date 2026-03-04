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SUKOBI NA BLISKOM ISTOKU

Iran bez interneta više od 84 sata nakon američko-izraelskih udara

Potpuni prekid interneta uslijedio je nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael 28. februara izveli seriju udara na ciljeve u Iranu

Iran bez interneta duže od 84 sata. NetBlocks

Z. V.

4.3.2026

Internet u Iranu bio je potpuno isključen više od 84 sata, pokazuju podaci međunarodne organizacije za praćenje interneta NetBlocks. 

Organizacija je istakla da "pristup otvorenom internetu predstavlja ključ u kriznim vremenima, a prekid interneta krši pravo javnosti da bude informisana i uključena u budućnost svoje zemlje".

Potpuni prekid interneta uslijedio je nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael 28. februara izveli seriju udara na ciljeve u Iranu, uključujući i Teheran, što je izazvalo štetu i civilne žrtve.

U odgovoru na napade, Iran je lansirao raketne udare na izraelsku teritoriju, ali i na američke vojne objekte u regionu Bliskog istoka.

# IRAN
# BLOKADE
# INTERNET
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