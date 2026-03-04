Iran tvrdi da još nisu izabrali ajatolaha: "Ako Bog da, uskoro ćemo"

Iranske vlasti su u srijedu saopćile da "čine sve što mogu" kako bi što prije imenovale vrhovnog vođu koji će naslijediti Alija Hameneija, uprkos izraelskim prijetnjama da će nasljednik biti meta atentata.

- Činimo sve što možemo - rekao je za državnu televiziju Ahmad Hatami, član Skupštine stručnjaka, tijela odgovornog za odabir novog vođe.

- Ako Bog dozvoli, vođa će biti imenovan što je prije moguće. Blizu smo odluke, ali nalazimo se u ratu - dodao je, sugerirajući da bi se proces mogao odgoditi.

Podsjetimo, medijska kuća Iran International sinoć je objavila da je je Mojtaba Hamenei, sin ubijenog ajatolaha, izabran za novog vrhovnog vođu, no proces očito još nije službeno okončan.

Nasljednik Hameneija bit će meta

Izraelski ministar obrane izjavio je u srijedu da bi tko god bude izabran za nasljednika pokojnog vrhovnog vođe Alija Hameneija, ubijenog u subotu u izraelskim i američkim zračnim napadima na Teheran, bio meta, prema izjavi iz njegova ureda.

- S obzirom na taj ključni element, potrebno je djelovati diskretno - naglasio je Hatami, dodajući da je izbor novog vođe "blizu".

Grupa eksperata

Iranska Grupa eksperata sastavljena je od 88 članova, izabranih izravnim općim izborima na osmogodišnji mandat. Tijelo također nadgleda djelovanje vrhovnog vođe i može ga smijeniti.

U utorak je, prema iranskim medijima, podružnica ove institucije u Komu, svetom gradu južno od Teherana, bila meta izraelskih i američkih zračnih napada. Dan ranije ciljano je sjedište institucije u Teheranu.

Iran pokrenuo proces tranzicije vlasti

Iran je u nedjelju službeno započeo proces tranzicije nakon smrti Alija Hameneija, koji je vodio Iran od 1989. godine.

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan, predsjednik Vrhovnog suda Golamhosein Mohseni Edžei i Alireza Arafi, vjerski dužnosnik i član Grupe stručnjaka i Vijeća čuvara ustava, obnašaju dužnost privremenih vođa.