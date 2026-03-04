Kanadski premijer Kerni: Sukob s Iranom otkriva krizu međunarodnog poretka

Kanadski premijer Mark Carney upozorio je da rat s Iranom predstavlja ozbiljan pokazatelj narušavanja svjetskog poretka, gdje zemlje često djeluju bez poštovanja međunarodnog prava.

Govoreći u Lowy institutu u Sydneyju tokom australske etape svoje međunarodne turneje, Carney je istaknuo kako hegemonijske sile sve više djeluju bez ograničenja, dok druge države snose posljedice.

On je podsjetio na svoja ranija upozorenja s Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu, naglašavajući da se stara pravila globalnog poretka urušavaju, te da Kanada aktivno nastoji spriječiti da Iran dođe do nuklearnog oružja.

Premijer je dodao da su posljednji američki i izraelski napadi izvedeni bez angažmana UN-a ili konsultacija sa saveznicima, uključujući Kanadu, a o pitanju moguće povrede međunarodnog prava presudu treba donijeti zajednica.

Carney je također naveo da Kanada i Australija namjeravaju produbiti saradnju u oblastima kritičnih minerala, umjetne inteligencije i odbrambenih tehnologija, jačajući ekonomske i sigurnosne veze.