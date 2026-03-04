Vojni analitičar Nedžad Ahatović za "Avaz": Rakete Fattah 1-2 mogu povećati pritisak na Izrael

Ciljevi koordinirane vojne operacije SAD i Izraela protiv Irana su uništenje njegovih raketnih, nuklearnih i komandnih kapaciteta, kazao je za „Avaz“ vojni analitičar Nedžad Ahatović, pojašnjavajući da operacija ima obilježja savremenog visokotehnološkog rata, uz korištenje stealth („nevidljivih“) aviona, krstarećih raketa, dronova i sajber napada za brzo neutraliziranje sistema protuzračne odbrane i komandne strukture. U prvim udarima pogođeni su ključni vojni objekti i ubijen vrhovni vođa Ali Hamnei (Khamenei) i nekoliko desetina visokih vojnih zvaničnika, što predstavlja težak udarac za Teheran.

Nije nužno slom

- Ipak, uništenje vrha ne znači nužno slom sistema. Iran se oslanja na asimetričnu strategiju, disperzirane raketne kapacitete i mrežu saveznika. Odgovor je uslijedio kroz raketne i dronske napade na izraelske ciljeve i američke baze, dok je Hezbollah otvorio sjeverni front iz Libana, čime je sukob dobio regionalnu dimenziju. Posebnu zabrinutost izaziva zatvaranje Hormuškog tjesnaca, ključne rute za globalnu trgovinu naftom, što je odmah uzdrmalo energetska tržišta – kaže Ahatović.

Dodaje da je dugogodišnji „rat u sjeni“ na ovaj način prerastao u otvoreni međudržavni sukob s neizvjesnim ishodom, te da je, čak i uz početnu vojnu nadmoć SAD i Izraela, realno očekivati dugotrajnu regionalnu nestabilnost i pojačanu globalnu napetost.

- Prijetnja direktnim iranskim terorističkim napadima, poput bombaških napada ili otmica u Evropi nije visokog stepena vjerovatnoće, ali je realan sigurnosni rizik koji obaveštajne i kontra-terorističke službe ozbiljno prate. Iran i njegove službe, posebno Quds Force i MOIS, ranije su planirali ili bili povezani s navodnim atentatima, sabotažama i ciljanjem iranskih disidenata ili izraelskih institucija u Evropi, primjerice u Švedskoj, Njemačkoj, Belgiji i na Kipru. Te su mreže otkrivene i spriječene prije nego što su napadi postali pogubni – ističe Ahatović.

Iranski arsenal

Nakon dosadašnje razmjene napada, ključno pitanje moglo bi biti da li je Iran iskoristio sve što ima na raspolaganju. Ahatović podsjeća da Iran raspolaže projektilima zemlja – zemlja: Šahab 1, dometa oko 300 kilometara, Fateh-110 i Šahab 2 s dometom oko 500 km, Zolfaghar i Qiam-1 s dometom 700–800 km, Shahab-3 dometa 1.300–2.000 km i Emad dometa 1.700–2.000 km. Tu su i rakete Ghadr, Sejjil i Khorramshahr dometa oko 2.000 km, Kheibar Shekan s dometom 1.450–2.000 km, te Haj Qasem 1.400–1.800 km i Fattah-1/2 s dometom 1.400–1.500 km.

- Iranski arsenal balističkih raketa predstavlja okosnicu strategije odvraćanja Teherana, posebno zbog činjenice da Iran nema zračnu nadmoć nad Izraelom niti modernu avijaciju uporedivu s izraelskom. Ključ iranske doktrine nisu pojedinačni precizni udari, već simultano lansiranje velikog broja projektila, kombinacija balističkih i hipersoničnih sistema i pokušaj preopterećenja izraelskih sistema odbrane poput Iron Dome, David’s Sling i Arrow. Čak i visokorazvijeni protivraketni sistemi imaju ograničen broj presretača, što otvara mogućnost da dio projektila probije odbranu. Rakete poput Fattah-1/2 su posebno značajne, jer Iran tvrdi da imaju hipersonične manevarske sposobnosti, što otežava njihovo presretanje i skraćuje vrijeme reakcije protivnika. Ako se ove sposobnosti potvrde u realnim uslovima, to bi moglo smanjiti efikasnost klasične protivraketne odbrane i povećati psihološki i strateški pritisak na Izrael - kaže Ahatović.