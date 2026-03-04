Iran želi kraj rata: Obavještajci Teherana u kontaktu sa CIA-om, Izrael savjetovao ignorisanje ponude

Trenutni lideri Irana odbili su da pregovaraju sa Donaldom Trampom o okončanju američko-izraelskog napada na njihovu zemlju.

Međutim, dan nakon početka napada, operativci Ministarstva obaveštajnih službi Irana indirektno su se obratili CIA sa ponudom da razgovaraju o uslovima za okončanje sukoba, prema zvaničnicima koji su bili upoznati sa tim kontaktom.

Zvaničnici SAD su skeptični - barem na kratke staze - da li je Trampova administracija ili Iran zaista spreman na izlaz iz sukoba, rekli su zvaničnici upoznati sa kontaktom.

Ipak, ponuda, koja je upućena preko obavještajne službe druge zemlje, postavlja ključna pitanja o tome da li bilo koji iranski zvaničnici mogu sprovesti dogovor o prekidu vatre dok je vlada u Teheranu u haosu, a njeni lideri sistematski eliminisani izraelskim napadima.

Ponuda je opisana uz uslov anonimnosti zvaničnicima iz Bliskog istoka i jedne zapadne zemlje za The New York Times.

Zamjenici Bijele kuće i iranski zvaničnici nisu odgovorili na zahtjeve za komentar. CIA je odbila da komentariše.

Izraelski zvaničnici, koji žele višenedjeljnu kampanju kako bi nanijeli maksimalnu štetu iranskim vojnim kapacitetima i možda izazvali kolaps vlade u Iranu, savjetovali su SAD da ignorišu ovu ponudu. Za sada se u Vašingtonu ta ponuda ne smatra ozbiljnom.

Nakon što je danima govorio da je spreman da razgovara o dogovoru sa Iranom, Tramp je u utorak ujutru na društvenim mrežama napisao da je sada "prekasno" za pregovore.

Kasnije tokom dana, Tramp je novinarima izrazio žaljenje što iranski zvaničnici koje su SAD prepoznale kao potencijalne lidere bivaju ubijeni.