Napad podmornice kod Šri Lanke: Potonuo iranski ratni brod, 101 mornar nestao

Napad na iranski brod u blizini obale Šri Lanka doveo je do najmanje jedne poginule osobe, više desetina povrijeđenih i velikog broja nestalih, objavili su u srijedu izvori iz šrilanske mornarice i Ministarstva odbrane za agenciju Reuters.

Prema prvim informacijama, brod je nakon incidenta potonuo, dok okolnosti napada još nisu u potpunosti razjašnjene. Pojedini izvori tvrde da je napad izvršila podmornica, ali za sada nema potvrde ko stoji iza tog napada.

Iz šrilanske mornarice navode da su nakon zaprimljenog poziva u pomoć odmah pokrenute spasilačke operacije. Akcija je započela oko šest sati ujutro, a u potragu su uključene mornaričke jedinice.

Prema dostupnim podacima, najmanje 79 osoba je spašeno i prebačeno u bolnicu, dok je jedna osoba podlegla povredama. Među spašenima ima i teško povrijeđenih.

Međutim, informacije o broju nestalih i povrijeđenih razlikuju se. Glasnogovornik mornarice izjavio je da podaci o više od 100 nestalih nisu potvrđeni te da je najmanje 32 povrijeđene osobe zbrinuto u bolnici nakon što ih je mornarica izvukla iz mora.

Ministar vanjskih poslova Vijata Herat (Vijitha Herath) kazao je u parlamentu da su vlasti reagovale odmah nakon što je brod uputio signal za pomoć u blizini grada Galle na jugu zemlje. Spasilačke ekipe i dalje tragaju za nestalim osobama.