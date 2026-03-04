Van Holen oštro kritikovao Trampa: Administracija nema plan za rat s Iranom

Demokratski senator Kris Van Holen (Chris Van Hollen) oštro je kritikovao politiku američkog predsjednika Donald Tramp (Trump) prema Iranu, tvrdeći da administracija nema jasan plan za sukob koji se razvija u regiji. Svoje stavove iznio je u video-obraćanju objavljenom na platformi X nakon zatvorenog brifinga američke administracije za članove Senata o situaciji u Iranu.

Van Holen je kazao da ono što su senatori čuli iza zatvorenih vrata ne odudara od javnih izjava administracije, koje je opisao kao neusklađene i nejasne. Prema njegovim riječima, vlast nije ponudila konkretno objašnjenje zašto je Tramp, kako tvrdi, prekršio ranije obećanje da neće uvlačiti Sjedinjene Američke Države u nove ratove.

Istakao je da se razlozi koje administracija navodi za sukob stalno mijenjaju. Kao jedan od argumenata spominje se iranski nuklearni program, iako, prema njegovim riječima, Iran nema nuklearno oružje, a sam predsjednik je ranije tvrdio da je taj program već neutralisan.

Van Holen je naveo i da se kao drugi razlog pominju iranski balistički projektili, ali je ustvrdio da Iran nema projektile koji bi mogli dosegnuti teritorij SAD-a. Dodao je da se u pojedinim izjavama kao cilj navodi i “oslobađanje iranskog naroda”.

Pozivajući se na procjene američkih obavještajnih službi, senator je upozorio da bi uklanjanje sadašnjeg iranskog rukovodstva moglo dovesti do dolaska još radikalnijih struktura na vlast. Također je podsjetio da izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) već decenijama zagovara vojni napad na Iran.