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MINISTAR ODBRANE

Hegset: Amerika pobjeđuje, razorno i bez milosti, stiže još naših snaga, nećemo odustati

Još je vrlo rano i, kao što je predsjednik Trump rekao, uzet ćemo sve vrijeme koje nam treba kako bismo bili sigurni da ćemo uspjeti

Pit Hegset. AP

S. S.

4.3.2026

Ministar odbrane SAD Pit Hegset iz Pentagona je iznio nove informacije o sukobu s Iranom.

- Danas stojim pred vama s jednom nedvosmislenom porukom o operaciji "Epski bijes". Amerika pobjeđuje. Odlučno, razorno i bez milosti - rekao je Hegset.

Poručio je da još američkih snaga stiže na Bliski istok zbog sukoba s Iranom.

Dodao je da će odvojiti onoliko vremena koliko je potrebno da se osigura pobjeda.

- Još je vrlo rano i, kao što je predsjednik Trump rekao, uzet ćemo sve vrijeme koje nam treba kako bismo bili sigurni da ćemo uspjeti - rekao je Hegset.

# SAD
# PETE HEGSETH
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