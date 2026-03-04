Hegset: Amerika pobjeđuje, razorno i bez milosti, stiže još naših snaga, nećemo odustati

Ministar odbrane SAD Pit Hegset iz Pentagona je iznio nove informacije o sukobu s Iranom.

- Danas stojim pred vama s jednom nedvosmislenom porukom o operaciji "Epski bijes". Amerika pobjeđuje. Odlučno, razorno i bez milosti - rekao je Hegset.

Poručio je da još američkih snaga stiže na Bliski istok zbog sukoba s Iranom.

Dodao je da će odvojiti onoliko vremena koliko je potrebno da se osigura pobjeda.

- Još je vrlo rano i, kao što je predsjednik Trump rekao, uzet ćemo sve vrijeme koje nam treba kako bismo bili sigurni da ćemo uspjeti - rekao je Hegset.