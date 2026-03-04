Iran odgodio oproštajnu ceremoniju za ubijenog vrhovnog vođu Hamneija

Iran je odgodio trodnevne događaje kojim bi se oprostili od vrhovnog vođe ajatolaha Alija Khamneija (Khamnei), koji je ubijen u američko-izraelskom zračnom napadu, javlja Anadolu.

Ceremonija je trebala početi u srijedu navečer, ali je iranski državni emiter rekao da su organizatori odlučili da je odgode zbog "očekivanog neviđenog odaziva ožalošćenih".

Novi datum i vrijeme bit će objavljeni kasnije, navodi se u saopćenju.

Šef Teheranskog vijeća za koordinaciju islamske propagacije, tijela odgovornog za organizaciju takvih ceremonija, najavio je da će program započeti u 22 sata po lokalnom vremenu (18.30 GMT) u musali "Imam Khomeini", velikom molitvenom kompleksu gdje se tradicionalno petkom održavaju zajedničke molitve.

Organizatori su rekli da će Khamneijevo tijelo biti ukopano s počastima u musali, a vrata će biti otvorena tri dana kako bi građani mogli odati posljednju počast.

Posebni vjerski i kulturni programi bili su planirani za svaki od tri dana, počevši od srijede navečer.

Pogrebna povorka trebala se održati nakon trodnevnog perioda žalosti.

Postoje oprečni izvještaji o Khamneijevom mjestu ukopa.

Međutim, neki mediji izvještavaju da će vjerovatno biti sahranjen u sjeveroistočnom gradu Mašhadu, svom rodnom mjestu.

Njegov otac je također sahranjen u Mašhadu, svetištu "Imama Reze", koje je popularno mjesto hodočašća u zemlji.

Članovi Khamneijeve ubijene porodice, uključujući njegovu suprugu, kćerku, zeta, snahu i dvoje unučadi, također će biti ukopani istog dana.

Ubijeni su prvog dana američko-izraelske ofanzive u subotu, koja je do sada odnijela skoro 800 života širom zemlje, uključujući 165 školske djece u južnom iranskom gradu Minabu.

Prema izvorima, pojačane mjere sigurnosti bit će na snazi ​​i za trodnevnu ceremoniju žalosti i za pogrebnu povorku, jer se napadi nastavljaju s obje strane.



