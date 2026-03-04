Projektil pogodio britanski kontejnerski brod u Hormuškom moreuzu, posada spašena

Teretni kontejnerski brod pogođen je projektilom u Hormuškom moreuzu, sjeverno od Omana, saopćila je britanska agencija UK Maritime Trade Operations (UKMTO) koja prati sigurnost komercijalne plovidbe. Kako prenosi Sky News, riječ je o britanskom brodu.

Prema dostupnim informacijama, projektil je pogodio kontejnerski brod i izazvao požar u strojarnici.

Iz UKMTO-a su u zasebnom saopćenju naveli da je posada napustila plovilo te da su svi članovi posade spašeni i da nema povrijeđenih. Također su istakli da za sada nema izvještaja o mogućim ekološkim posljedicama incidenta.

Dodaje se da nadležne vlasti provode istragu o ovom napadu.

Napad se dogodio nakon što su zvaničnici iranske Revolucionarne garde (IRGC) posljednjih dana zaprijetili napadima na brodove koji pokušaju proći kroz Hormuški moreuz.

Jedan visoki dužnosnik IRGC-a ranije je izjavio da je moreuz zatvoren te zaprijetio da će iranske snage "zapaliti brodove" koji pokušaju proći tim važnim pomorskim prolazom. Te prijetnje uslijedile su nakon američko-izraelskih napada na ciljeve u Iranu i iranskih odmazdi u regiji.

Hormuški moreuz smatra se jednim od najvažnijih pomorskih prolaza na svijetu. Kroz ovaj uski prolaz između Irana i Omana prolazi približno petina svjetske potrošnje nafte, prema podacima američke Uprave za energetske informacije.