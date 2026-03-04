Amerikanci objavili snimak udara torpedom na iransku fregatu kod Šri Lanke

Američko ministarstvo odbrane objavilo je snimak udara na iransku fregatu kod obale Šri Lanke.

Američki ministar odbrane Pit Hegset danas je na konferenciji za medije rekao da je američka podmornica potopila iranski ratni brod „koji je mislio da je siguran u međunarodnim vodama“.

Hegset je kazao da je brod „potopljen torpedom“.

- To je prvo potapanje neprijateljskog broda torpedom od Drugog svjetskog rata. Kao i u tom ratu… mi se borimo da pobijedimo - saopćio je Hegset.