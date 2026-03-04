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RAHMAN MOKADAM

Izraelska vojska tvrdi da je likvidirala šefa specijalnih operacija Iranske revolucionarne garde

Televizijski Kanal 12 naveo je da je Mokadam navodno bio odgovoran za pokušaj atentata na američkog predsjednika Donalda Trampa

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M. Až.

4.3.2026

Izraelska vojska usmrtila je Rahmana Mokadama (Rahman Moqaddam), šefa odjela za specijalne operacije Iranske revolucionarne garde, tvrde izraelski mediji u srijedu.

Dnevni list Yedioth Ahronoth objavio je informaciju o likvidaciji, ali bez dodatnih detalja o okolnostima operacije. Televizijski Kanal 12 naveo je da je Mokadam navodno bio odgovoran za pokušaj atentata na američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) 2024. godine.

Ova informacija dolazi u trenutku kada Izrael i Sjedinjene Američke Države od subote provode opsežne napade na Iran. Prema dostupnim navodima, u tim udarima poginulo je gotovo 900 ljudi, uključujući vrhovnog vođu Alija Hamneija (Ali Khamenei) i više visokih vojnih zvaničnika.

Teheran je odgovorio napadima dronovima i projektilima na Izrael, ali i na zaljevske zemlje u kojima su smještene američke vojne baze.

# IZRAEL
# IRAN
# IDF
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