Američki zvaničnici priznali: "Ne možemo presresti sve iranske dronove, situacija je gora od očekivane"

Zvaničnici administracije Donalda Trampa (Donald Trump) priznali su zakonodavcima na jučerašnjem zatvorenom brifingu da iranski napadački dronovi tipa "Shahed" predstavljaju veći izazov nego što se prvobitno očekivalo, te da američka protivzračna odbrana neće moći presresti sve letjelice, piše CNN.

Ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth) i načelnik Združenog štaba general Den Kejn (Dan Caine) potvrdili su da ovi dronovi, koji lete nisko i sporije, te tako lakše izbjegavaju sisteme odbrane od balističkih projektila, stvaraju ozbiljne operativne probleme, navode dva izvora upoznata s brifingom. Drugi izvor tvrdi da su zvaničnici pokušali ublažiti zabrinutost, ističući da partneri iz zaljevskih zemalja povećavaju zalihe presretača.

Ratni ciljevi

Zvaničnici su informirali Kongres u trenutku eskalacije sukoba s Iranom, koji prijeti izazivanjem globalne energetske krize i destabilizacijom Bliskog istoka. Predsjednik Donald Tramp izjavio je u utorak da je većina iranskih vojnih postrojenja "onesposobljena" i da su novi udari usmjereni na iransko vodstvo.

Na brifingu su ponovljeni Trampovi ciljevi: uništenje iranskih raketnih sposobnosti i mornarice, zaustavljanje nuklearnih ambicija te sprečavanje naoružavanja militantnih grupa. Promjenu režima nazvali su sekundarnim ciljem i odbacili su pitanja o tome kako bi SAD spriječile da Iran postane propala država.

Zvaničnici nisu dali naslutiti koga vide kao nasljednika vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija (Ali Khamenei), kojeg su SAD i Izrael ubili prošle sedmice. Zastupnici su sa sastanka izašli s različitim procjenama o tome koliko bi sukob mogao potrajati.

Republikanski senator Tomi Tubervil (Tommy Tuberville) izjavio je da su izlagači, uključujući državnog sekretara Marka Rubija (Marco Rubio), predstavili vremenski okvir od tri do pet sedmica za završetak američkog angažmana. Njegov stranački kolega, senator Džoš Houli (Josh Hawley), rekao je da vjeruje kako zvaničnici nisu precizirali mogući datum završetka.

- Meni je to zvučalo kao da nema zadanog roka - rekao je Houli. Lider manjine u Predstavničkom domu Hakim Džefriz (Hakeem Jeffries) također je kazao da su izlagači dali naslutiti da bi se rat mogao odužiti sedmicama.

Demokrate sumnjaju u opravdanost rata

- Nema nikakvog objašnjenja šta je tačno potaknulo odluku o pokretanju ovog rata po izboru, s obzirom na to da nema dokaza o neposrednoj prijetnji Sjedinjenim Američkim Državama ili američkim interesima u regiji - izjavio je Džefriz.

Ovaj demokrat izbjegao je odgovor na pitanje hoće li podržati zahtjev administracije za dodatnim sredstvima za odbranu, rekavši za CNN: "Pred nama je rezolucija o ponovnoj potvrdi kongresnih ovlaštenja zbog propusta administracije da zatraži podršku Kongresa za ovaj beskrajni rat."

Njegovi komentari dolaze u trenutku sve veće zabrinutosti demokrata zbog količine municije koja se troši u sukobu i mogućih posljedica po američku odbranu u regiji i šire. Senator Mark Keli (Mark Kelly), demokrat iz Arizone i član Odbora za oružane snage Senata, upozorio je da "naše zalihe nisu neograničene".

- Iranci mogu proizvesti ogroman broj dronova Shahed i balističkih projektila kratkog i srednjeg dometa, a imaju i ogromne zalihe. U nekom trenutku... sve se svodi na matematiku i na to kako možemo nadopuniti zalihe municije za protivzračnu odbranu. Odakle će ona doći - upitao je Keli.

Rat ili vojna operacija?

Na pitanje bi li američku vojnu akciju nazvao ratom, uprkos tome što Kongres nije odobrio upotrebu sile, predsjednik Predstavničkog doma Majk Džonson (Mike Johnson) nazvao ju je "operacijom".

- Riječ je o opasnoj i važnoj operaciji. Morali smo djelovati jer je postojala neposredna prijetnja, ali ovo nije objava rata - rekao je.

Kongres nije glasao o odobrenju rata s Iranom, što je izazvalo kritike demokrata i dijela republikanaca, koji sukob uspoređuju s ratovima u Afganistanu i Iraku, za koje su zakonodavci dali odobrenje.

Republikanci koji brane Trampovu akciju uspoređuju je s intervencijom predsjednika Baraka Obame (Barack Obama) u Libiji, za koju također nije traženo odobrenje Kongresa. Očekuje se da će prijedlozi u Predstavničkom domu i Senatu, koji bi od Trampa zahtijevali da dobije odobrenje Kongresa za nastavak vojne kampanje, ove sedmice biti odbačeni.