Satelitski snimci pokazuju šta je Iran sve uništio Americi na Bliskom istoku

U napadima Irana tokom vikenda i ponedjeljka oštećene su strukture u blizini komunikacijskih i radarskih sistema na najmanje sedam američkih vojnih lokacija na Bliskom istoku. Analiza satelitskih snimaka i provjerenih videozapisa pokazuje štetu na opremi za praćenje balističkih projektila, satelitskim antenama i radomima – vodootpornim kupolama koje štite osjetljivu komunikacijsku opremu, piše The New York Times. Budući da su podaci o komunikacijskoj infrastrukturi američke vojske strogo povjerljivi, teško je utvrditi tačno koji su sistemi pogođeni, ali se čini da je Iran ciljao lokacije kako bi američkoj vojsci otežao komunikaciju i koordinaciju. Iran je napao komunikacijske kapacitete američke vojske i u junu prošle godine, kada je pogođena baza u Kataru, koju je ponovo napao ovog vikenda. Napadi koji su mogli utjecati na ove sisteme dogodili su se i u vojnim postrojenjima u Bahreinu, Kuvajtu, Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Glasnogovornik Središnjeg zapovjedništva SAD-a odbio je komentirati napade, piše New York Times. Bahrein Videozapis čiju je autentičnost NYT potvrdio pokazuje kako je iranski jurišni dron u subotu, 1. marta, pogodio radom u sjedištu Pete flote američke mornarice u Manami. Ta baza je glavno američko središte za koordinaciju pomorskih operacija na Bliskom istoku.

Satelitske snimke sjedišta snimljene dan kasnije, 2. marta, pokazale su da je uništen još najmanje jedan radom. Srušene strukture bili su SATCOM terminali AN/GSC-52B, koji omogućavaju komunikaciju velikog kapaciteta u gotovo stvarnom vremenu za američku vojsku. Katar Satelitske snimke zračne baze Al Udeid u Kataru, snimljene u nedjelju, 2. marta, otkrile su uništeni šator okružen satelitskim antenama, od kojih su neke najvjerovatnije oštećene.

Baza Al-Udeid . Screenshot Baza Al-Udeid . Screenshot

Al Udeid je najveća američka vojna baza na Bliskom istoku, u kojoj su smješteni hiljade vojnika na površini od gotovo deset kilometara, a služi i kao regionalno sjedište Središnjeg zapovjedništva SAD-a. U istoj bazi Iran je balističkim projektilom pogodio radom koji je američka vojska koristila za komunikaciju tokom dvanaestodnevnog iransko-izraelskog rata u junu prošle godine. Kuvajt Satelitske snimke kampa Arifjan u Kuvajtu pokazuju da su do nedjelje ujutro, 2. marta, najmanje tri radoma oštećena ili uništena.

Ali Al Salem baza u Kuvajtu . Screenshot Ali Al Salem baza u Kuvajtu . Screenshot

Osamdesetak kilometara sjeveroistočno, u zračnoj bazi Ali Al Salem, snimke od nedjelje pokazuju da je oštećeno ili uništeno najmanje šest zgrada ili struktura uz satelitsku komunikacijsku infrastrukturu. Isto područje baze ponovno je pogođeno, a satelitske snimke od utorka, 4. marta, pokazuju da su dvije dodatne zgrade u blizini satelitske opreme teško oštećene. Saudijska Arabija Korpus čuvara islamske revolucije objavio je u subotu navečer, 1. marta, da je zračna baza Princ Sultan u Saudijskoj Arabiji bila meta projektila i dronova.

Princ Sultan baza . Screenshot Princ Sultan baza . Screenshot

Sljedećeg jutra satelitske snimke pokazale su stup dima dug oko kilometar i pol koji se diže iz jedne zgrade. Druga satelitska snimka, snimljena u utorak, 4. marta, pokazala je da je ta struktura uglavnom uništena. Pogođena zgrada nalazi se blizu radoma, unutar ograđenog područja desetak kilometara istočno od glavne baze, što sugerira da su Iranci ciljali upravo komunikacijski dio lokacije. Ujedinjeni Arapski Emirati Satelitske snimke niske rezolucije vojne instalacije nedaleko od Al Ruwaisa, snimljene u nedjelju, 2. marta, pokazuju da je nekoliko struktura oštećeno. Čini se da je uz jednu od pogođenih zgrada od juna prošle godine bio smješten radarski sistem AN/TPY-2, koji se koristi za otkrivanje i praćenje balističkih projektila i ključan je za koordinaciju presretanja.

Oštećene strukture u Emiratima . Screenshot Oštećene strukture u Emiratima . Screenshot