Satelitski snimci pokazuju šta je Iran sve uništio Americi na Bliskom istoku

U napadima Irana tokom vikenda i ponedjeljka oštećene su strukture u blizini komunikacijskih i radarskih sistema na najmanje sedam američkih vojnih lokacija na Bliskom istoku.
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Analiza satelitskih snimaka i provjerenih videozapisa pokazuje štetu na opremi za praćenje balističkih projektila, satelitskim antenama i radomima – vodootpornim kupolama koje štite osjetljivu komunikacijsku opremu, piše The New York Times.
Budući da su podaci o komunikacijskoj infrastrukturi američke vojske strogo povjerljivi, teško je utvrditi tačno koji su sistemi pogođeni, ali se čini da je Iran ciljao lokacije kako bi američkoj vojsci otežao komunikaciju i koordinaciju. Iran je napao komunikacijske kapacitete američke vojske i u junu prošle godine, kada je pogođena baza u Kataru, koju je ponovo napao ovog vikenda.
Napadi koji su mogli utjecati na ove sisteme dogodili su se i u vojnim postrojenjima u Bahreinu, Kuvajtu, Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Glasnogovornik Središnjeg zapovjedništva SAD-a odbio je komentirati napade, piše New York Times.
Bahrein
Videozapis čiju je autentičnost NYT potvrdio pokazuje kako je iranski jurišni dron u subotu, 1. marta, pogodio radom u sjedištu Pete flote američke mornarice u Manami. Ta baza je glavno američko središte za koordinaciju pomorskih operacija na Bliskom istoku.
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Satelitske snimke sjedišta snimljene dan kasnije, 2. marta, pokazale su da je uništen još najmanje jedan radom. Srušene strukture bili su SATCOM terminali AN/GSC-52B, koji omogućavaju komunikaciju velikog kapaciteta u gotovo stvarnom vremenu za američku vojsku.
Katar
Satelitske snimke zračne baze Al Udeid u Kataru, snimljene u nedjelju, 2. marta, otkrile su uništeni šator okružen satelitskim antenama, od kojih su neke najvjerovatnije oštećene.
Baza Al-Udeid. Screenshot
Baza Al-Udeid. Screenshot
Al Udeid je najveća američka vojna baza na Bliskom istoku, u kojoj su smješteni hiljade vojnika na površini od gotovo deset kilometara, a služi i kao regionalno sjedište Središnjeg zapovjedništva SAD-a.
U istoj bazi Iran je balističkim projektilom pogodio radom koji je američka vojska koristila za komunikaciju tokom dvanaestodnevnog iransko-izraelskog rata u junu prošle godine.
Kuvajt
Satelitske snimke kampa Arifjan u Kuvajtu pokazuju da su do nedjelje ujutro, 2. marta, najmanje tri radoma oštećena ili uništena.
Ali Al Salem baza u Kuvajtu. Screenshot
Ali Al Salem baza u Kuvajtu. Screenshot
Osamdesetak kilometara sjeveroistočno, u zračnoj bazi Ali Al Salem, snimke od nedjelje pokazuju da je oštećeno ili uništeno najmanje šest zgrada ili struktura uz satelitsku komunikacijsku infrastrukturu.
Isto područje baze ponovno je pogođeno, a satelitske snimke od utorka, 4. marta, pokazuju da su dvije dodatne zgrade u blizini satelitske opreme teško oštećene.
Saudijska Arabija
Korpus čuvara islamske revolucije objavio je u subotu navečer, 1. marta, da je zračna baza Princ Sultan u Saudijskoj Arabiji bila meta projektila i dronova.
Princ Sultan baza . Screenshot
Princ Sultan baza. Screenshot
Sljedećeg jutra satelitske snimke pokazale su stup dima dug oko kilometar i pol koji se diže iz jedne zgrade. Druga satelitska snimka, snimljena u utorak, 4. marta, pokazala je da je ta struktura uglavnom uništena.
Pogođena zgrada nalazi se blizu radoma, unutar ograđenog područja desetak kilometara istočno od glavne baze, što sugerira da su Iranci ciljali upravo komunikacijski dio lokacije.
Ujedinjeni Arapski Emirati
Satelitske snimke niske rezolucije vojne instalacije nedaleko od Al Ruwaisa, snimljene u nedjelju, 2. marta, pokazuju da je nekoliko struktura oštećeno. Čini se da je uz jednu od pogođenih zgrada od juna prošle godine bio smješten radarski sistem AN/TPY-2, koji se koristi za otkrivanje i praćenje balističkih projektila i ključan je za koordinaciju presretanja.
Oštećene strukture u Emiratima. Screenshot
Oštećene strukture u Emiratima. Screenshot
Iz snimki nije jasno je li sam radarski sistem oštećen. Meta napada u zračnoj bazi Al Dhafra, više od 150 kilometara istočnije, bila je manje jasna. Satelitske snimke od nedjelje pokazuju da su gusto grupirane zgrade i šatori unutar kompleksa veličine nogometnog igrališta teško oštećeni.
Iako snimke iz prethodnih godina pokazuju satelitske antene na toj lokaciji, nije jasno jesu li se još nalazile ondje u vrijeme napada. Prema satelitskim snimkama od ponedjeljka, 3. marta, baza je ponovno pogođena na istom širem području.
NYT je ranije izvijestio da su tokom vikenda oštećeni i dodatni američki vojni objekti u Dubaiju, Iraku i Kuvajtu, a novije satelitske snimke pokazuju oštećenja i u zračnoj bazi Muwaffaq Salti u Jordanu. Međutim, čini se da oštećene strukture na tim lokacijama nisu u blizini komunikacijskih ili radarskih sistema.