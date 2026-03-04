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IRANSKI PREDSJEDNIK

Pezeškijan: Pokušali smo izbjeći rat diplomatskim putem, nismo imali izbora nego da uzvratimo na napade

Poručio je susjednim zaljevskim državama da Teheran "nije imao izbora" nego da uzvrati na napade

Masud Pezeškijan. Anadolija

M. Až.

4.3.2026

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan poručio je susjednim zaljevskim državama da Teheran "nije imao izbora" nego da uzvrati na napade. Istakao je da je Iran pokušao izbjeći rat diplomatskim putem, ali da su ga američko-izraelski napadi ostavili bez druge mogućnosti.

- Poštujemo vaš suverenitet - napisao je Pezeškijan u dvije odvojene objave, na arapskom i perzijskom jeziku, na platformi X. Dodao je da Iran vjeruje kako se sigurnost u regiji mora postići zajedničkim naporom.

Njegovi komentari uslijedili su nakon telefonskog razgovora katarskog premijera, šeika Mohammeda bin Abdulrahmana bin Jassima Al Thanija, i iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Aragčija. U tom razgovoru Aragči je odbacio tvrdnje da je Teheran u napadima ciljao isključivo američke interese u Kataru.

# IRAN
# MASOUD PEZESHKIAN
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