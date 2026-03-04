SAD u sukobu s Iranom izgubio vojnu opremu vrijednu gotovo 2 milijarde dolara

U prva četiri dana vojnih operacija protiv Irana, koje su započele u subotu, Sjedinjene Američke Države izgubile su vojnu opremu u vrijednosti od gotovo dvije milijarde dolara, prema procjenama i podacima koje je prikupila agencija Anadolu.

Uništena oprema

Najveći pojedinačni gubitak je američki radarski sistem za rano upozoravanje AN/FPS-132 u zračnoj bazi Al-Udeid u Kataru, vrijedan 1,1 milijardu dolara. Sistem je pogođen u iranskom raketnom napadu u subotu, a Katar je potvrdio da je radar oštećen.

Iran je također objavio da je uništio radarsku komponentu AN/TPY-2 sistema protubalističkih raketa THAAD u Al-Ruwaisu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, čija se vrijednost procjenjuje na 500 miliona dolara. Satelitske snimke iz otvorenih izvora upućuju na to da je došlo do pogotka.

U nedjelju su u incidentu prijateljske vatre kuvajtske protivzračne odbrane izgubljena tri borbena zrakoplova F-15E Strike Eagle. Iako su svi članovi posada preživjeli, trošak uništenih letjelica iznosi 282 miliona dolara.

Tijekom početnog napada u subotu, Iran je pogodio i sjedište Pete flote američke mornarice u Manami u Bahreinu, uništivši dva terminala za satelitsku komunikaciju AN/GSC-52B vrijedna oko 20 miliona dolara, kao i nekoliko većih zgrada. Ukupni gubici američke vojne imovine u regiji tako dosežu 1,902 milijarde dolara.

Napadi na američke baze

Iran je od subote ciljao najmanje sedam američkih vojnih lokacija na Bliskom istoku: sjedište Pete flote u Bahreinu, kamp Arifjan, zračnu bazu Ali Al-Salem i kamp Buehring u Kuvajtu, bazu Erbil u Iraku, luku Jebel Ali u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, koja je najveća luka za pristajanje američke mornarice u regiji, te zračnu bazu Al-Udeid u Kataru.

U Kuvajtu su snimke od nedjelje poslijepodne pokazale urušene krovove na više objekata unutar zračne baze Ali Al-Salem. Kamp Arifjan bio je mjesto pogibije šest američkih vojnika. Snimka iz kampa Buehring, također nastala u nedjelju, prikazuje dron kako nadlijeće postrojenje prije nego što je eksplodirao unutar njegovog perimetra.

Snimke i fotografije koje je potvrdio New York Times pokazuju da je Iran tijekom subote i nedjelje više puta gađao vojni objekt na međunarodnoj zračnoj luci Erbil u Iraku, gdje su stacionirane američke snage. Na snimkama se vide dim i plamen, a satelitske slike od nedjelje ujutro otkrile su da su četiri objekta u bazi oštećena ili uništena, dok su požari gorjeli i u ponedjeljak.

Satelitske snimke luke Jebel Ali u Dubaiju od nedjelje pokazuju dim koji se diže iz velike zgrade unutar ograđenog rekreacijskog područja američke mornarice. Iako nije službena američka baza, Jebel Ali je jedna od luka koju mornarica najčešće koristi.

Na meti i diplomatska predstavništva

Osim vojnih baza, na meti napada našla su se i američka diplomatska predstavništva u Saudijskoj Arabiji, Kuvajtu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Američka ambasada u Rijadu pogođena je s dva drona. Saudijsko ministarstvo odbrane izvijestilo je o "ograničenom požaru i manjoj materijalnoj šteti", a prema pisanju The Washington Posta, pogođena je i postaja CIA-e unutar kompleksa.

Ambasada SAD-a u Kuvajtu napadnuta je bespilotnim letjelicama i projektilima, u napadu koji su kuvajtski zvaničnici opisali kao "brutalan". U blizini kompleksa prijavljen je dim, a ambasada je zatvorena "do daljnjega" uz evakuaciju osoblja koje nije neophodno, kao i njihovih porodica.

Američki konzulat u Dubaiju pogođen je, kako se sumnja, iranskim dronom koji je udario na parkiralište pokraj zgrade. Izbio je požar koji su lokalne vlasti brzo stavile pod kontrolu. Teren konzulata pretrpio je određenu štetu, ali bez većih strukturalnih oštećenja.