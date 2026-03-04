Najmanje 87 mrtvih u potapanju iranskog broda

Američki ministar odbrane Pete Hegset potvrdio je da su američke snage napale iranski ratni brod koji je sudjelovao u mornaričkoj vježbi kod indijske obale prošlog mjeseca.

Još 32 mornara s broda IRIS Dena ranjena su i trenutno se liječe u bolnici Karapitiya u Galleu. Brod je nosio ukupno 180 članova posade.

Ministar vanjskih poslova Šri Lanke Vijhita Hearth kazao je da je 87 tijela mornara izvučeno, dok potraga i dalje traje u vodama južno od grada Gallea.

Najmanje 87 mornara poginulo je nakon što je iranski ratni brod napadnut američkim torpedom u blizini otočne države Šri Lanke, javili su mediji.

- U Indijskom oceanu američka podmornica potopila je iranski ratni brod koji je mislio da je siguran u međunarodnim vodama", rekao je Hegset novinarima u Pentagonu.

- Brod je uništen torpedom. Ovo je prvi put od Drugog svjetskog rata da je neprijateljski brod potopljen torpedom - dodao je.

Zajednička operacija spašavanja

Portparol šrilankanske mornarice Budhika Sampath rekao je da je pokrenuta zajednička operacija spašavanja nakon što je brod poslao signal za pomoć.

- Pronašli smo ljude kako plutaju u vodi i spasili ih. Kasnije smo utvrdili da pripadaju iranskom brodu - dodao je.

IRIS Dena je fregata klase Moudge u sastavu Južne flote iranske mornarice. Sampath je naveo da su bili vidljivi samo tragovi izlivenog ulja te da se incident dogodio izvan šrilankanskih teritorijalnih voda.

Brod je prethodno sudjelovao u multinacionalnoj mornaričkoj vježbi Milan 2026 u Bengalskom zaljevu i bio je na povratku kući kada je napadnut.

Rat Amerike i Izraela protiv Irana

Napad dolazi u vrijeme kada Sjedinjene Američke Države i Izrael nastavljaju zračne udare na Iran, počevši od subote, pri čemu je ubijen iranski vrhovni vođa Ali Hamenei i još najmanje 866 osoba. Prema podacima Fondacije za mučenike i veterane Irana, broj mrtvih popeo se na 1.045.

Teheran je uzvratio napadima dronovima i raketama na američke ciljeve u zemljama Zaljeva, što je prouzročilo više smrtnih slučajeva. Šest američkih vojnika ubijeno je, a mnogi drugi su ozlijeđeni.