Tri američka aviona Boeing F-15E Strike Eagle oborio je kuvajtski borbeni avion, a ne raketne jedinice protuzračne odbrane

Tri američka aviona Boeing F-15E Strike Eagle oborio je kuvajtski borbeni avion, a ne raketne jedinice protivvazdušne odbrane, objavila je novinarka Lara Seligman u Americi veoma uticajnog Wall Street Journal (WSJ), pozivajući se na svoje izvore bliske istrazi, prenosi Aero.rs.

Iako u zvaničnim saopštenjima nije precizirana tačna vrsta "prijateljske vatre" kojom su oboreni avioni, prve pretpostavke bile su da je u pitanju bilo djelovanje sistema za protivvazdušnu odbranu MIM-104 Patriot kuvajtskih oružanih snaga, za koje se tvrdilo da su djelovali u tom području.

Kuvajt, pored Patriota, koristi i stariji sistem Hawk, a oba su bila aktivirana tokom napada iranskim balističkim raketama i dronovima koji su prethodili incidentu. Međutim, prema navodima WSJ, novi preliminarni izvještaji sugerišu da je istina znatno složenija i da se incident odigrao i u samom vazdušnom prostoru, a ne samo sa zemlje.

Prema navodima ovog uticajnog medija, citirajući "osobe upoznate sa ranim nalazima istrage", pilot kuvajtskog aviona F/A-18 Hornet ispalio je rakete na dolazeće američke avione nakon što ih je pogrešno identifikovao u uslovima veoma složene situacije u vazdušnom prostoru.

Podsetimo, prema dostupnim informacijama, u vazduhu su se istovremeno nalazile iranske balističke rakete i dronovi na koje je dejstvovala protivvazdušna odbrana sa zemlje, ali i avioni iz vazduha, kao i letjelice koje su, po svemu sudeći, poput F-15E koji su oboreni, tu bile "u prolazu", odnosno išle ka smjeru Irana ili se vraćale iz napada.

Preokret u istrazi

Kako je portal Aero.rs izvještavao, incident se dogodio 2. marta u 07:03 po lokalnom vremenu, dok su avioni letjeli kao podrška operaciji Epic Fury, odnosno napadu američkih snaga na Iran. Američka Centralna komanda (CENTCOM) i Ministarstvo odbrane Kuvajta potvrdili su da su letjelice pale, ali su prvobitne izjave bile usmjerene na uspješnu evakuaciju svih šest članova posade, koji su u stabilnom stanju prebačeni u bolnicu.

Ovaj preokret u istrazi komentarisao je i Tajler Rogovej, urednik u vojnim krugovima veoma cijenjenog portala The War Zone, koji u svom osvrtu ističe da zamjena prijateljskih letjelica za neprijateljske u kompleksnom i brzo promjenljivom borbenom prostoru nije presedan. Rogovej primjećuje da "vazdušni aspekt priče pomaže da se objasni kako su posade uspjele da prežive obaranja".

Snimak na kojem se vidi kako F-15E pada u poljostimičnom kovitu sa zapaljenim motorima i bez vertikalnih stabilizatora ukazuje na "katastrofalnu štetu, ali ne onakvu kakvu obično proizvode teške rakete zemlja-vazduh sistema Patriot". Tri obaranja bez ljudskih žrtava "pre upućuju na pogotke raketa sa manjom bojevom glavom u zadnji dio aviona", smatra urednik TWZ.

Tehnička strana incidenta sugeriše da je kuvajtski Hornet – ako je on oborio tri F-15E – vjerovatno koristio pasivne IC navođene rakete AIM-9 Sidewinder, što bi i bio logičan izbor za gađanje malih, sporih dronova iz relativne blizine. U tom scenariju, piloti F-15E "ne bi imali nikakvo upozorenje u kabini da su naciljani sve do same detonacije", kako je Aero.rs pisao i juče.

Čak i ako je kuvajtski pilot koristio radar za asistenciju pri zahvatu cilja, u prijateljskom vazdušnom prostoru zasićenom savezničkim snagama koje se brane od iranskih dronova i balističkih raketa, radarsko "osvetljavanje" vjerovatno nije percipirano kao prijetnja po život. Američki mediji primjećuju i da se sve ovo dešavalo "pod sjenkom prethodnog iranskog napada na luku Šuaiba, gdje je pogibija šest američkih vojnika znatno podigla tenzije i svijest o ozbiljnosti situacije".

Opomena o rizicima

Dok se istraga nastavlja, ovaj događaj ostaje opomena o rizicima koji prijete u prenatrpanom borbenom prostoru. Sličan incident zabilježen je u decembru 2024. godine iznad Crvenog mora, kada je američka krstarica USS Gettysburg greškom oborila sopstveni F/A-18F tokom operacija protiv Huta.

Razlika je u tome što je ovoga puta u pitanju koaliciona koordinacija dvije države, što će, jedinstveni su analitičari, zahtijevati "duboku reviziju protokola identifikacije prijatelj/neprijatelj (Identification Friend or Foe – IFF)" kako bi se spriječilo ponavljanje ovakvih tragedija u budućnosti.

Kako je Aero.rs ranije pisao, nijedan F-15 nikada nije oboren u vazdušnoj borbi, odnosno od strane protivničkog aviona. Ovaj tip aviona drži rekord od 104 pobjede i 0 poraza u vazdušnim duelima, pri čemu je najveći broj pobjeda ostvarilo izraelsko ratno vazduhoplovstvo u sukobima sa sirijskim vazduhoplovstvom.

Avion je veoma robustan, što se pokazalo i u ovom incidentu koji je, prema onome što znamo za sada, prošao bez težih posljedica po šest članova posade. Zabilježen je čak i slučaj uspješnog sletanja bez većeg dijela jednog krila. Tokom Zalivskog rata 1991., dva F-15E oborena su iračkim raketama ispaljenim sa z