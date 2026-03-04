Bijela kuća ponovila četiri cilja američkih napada na Iran

Glasnogovornica Bijele kuće Kerolajn Levit ponovno je iznijela četiri glavna cilja američkih vojnih napada na Iran, pokušavajući razjasniti strategiju Vašingtona nakon početne konfuzije među saveznicima oko operacije.

Prema njenim riječima, američka administracija želi uništiti iranski program balističkih projektila, "uništiti" iransku pomorsku prisutnost u regiji, razbiti mrežu iranskih saveznika i oružanih skupina koje napadaju američke snage te spriječiti Iran da razvije nuklearno oružje.

Levit je rekla da su te grupe odgovorne za napade na snage međunarodne koalicije i za destabilizaciju regije.

Dodala je da je dosadašnji tijek operacije, nazvane Epic Fury, bio uspješan.

- Može se reći da je dosad Operacija Epic Fury bila iznimno uspješna - rekla je Levit novinarima u Bijeloj kući.