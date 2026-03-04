Bijela kuća: Španija je pristala na saradnju s američkom vojskom

Portparolka Bijele kuće Kerolajn Levit održala je konferenciju za medije na kojoj je potvrdila da je Španija u posljednjih nekoliko sati pristala na saradnju s američkom vojskom.

- Mislim da su jučer glasno i jasno čuli predsjednikovu poruku. Kako sam razumjela, u prethodnih nekoliko sati su pristali na saradnju. Američka vojska koordinira sa svojim kolegama u Španiji - rekla je Kerolajn Levit.

Na kraju je istaknula da predsjednik Donald Tramp očekuje od svih evropskih saveznika da sarađuju i podrže operacije SAD-a.

Ranije je Španija odbila dozvoliti Amerikancima korištenje svojih baza za pokretanje napada na Iran, što je izazvalo oštru reakciju američkog predsjednika.

Tramp je jučer zaprijetio Špancima da će prekinuti svu trgovinu sa tom zemljom ukoliko nastave odbijati saradnju, a također je rekao da ih neće pitati za korištenje baze ukoliko bude bilo neophodno.

Sada portparolka Bijele kuće tvrdi da Španci i Amerikanci koordiniraju sve aktivnosti na terenu. Španske vlasti još nisu zvanično ni potvrdile ni demantovale ove navode.

Tokom konferencije, Kerolajn Levit se osvrnula i na incident u kojem je pogođena ženska škola u Iranu, naglašavajući da to nije posljedica američkih napada i da Amerikanci ne gađaju civile, nego da je odgovornost na Irancima.