Stigao odgovor Teherana nakon što je Izrael zaprijetio Irancima u Libanu: Napast ćemo sve izraelske ambasade na svijetu

Nakon što je izraelska vojska uputila dramatičan ultimatum predstavnicima Irana u Libanu da napuste zemlju u roku od 24 sata, iz Teherana je stigao žestok odgovor i direktna prijetnja da će izraelska diplomatska predstavništva širom svijeta postati legitimne mete.

Oštra retorika između dvije države dodatno je eskalirala nakon što su Izraelske odbrambene snage (IDF) izdale neuobičajeno i direktno upozorenje iranskim zvaničnicima na teritoriji Libana.

Glasnogovornik IDF-a, pukovnik Avičaj Adraee, poručio je da Izrael neće tolerisati iransko prisustvo u susjednoj zemlji.

- IDF upozorava predstavnike iranskog terorističkog režima koji su još uvijek u Libanu da odmah odu prije nego što postanu mete. Dajemo im 24 sata da napuste zemlju. Nakon toga, za njih više neće biti sigurnog mjesta u Libanu i IDF će ih gađati gdje god se nalazili - zaprijetio je Adraee.

"Sve izraelske ambasade su legitimne mete"

Na ove izraelske prijetnje ubrzo je stigao oštar odgovor iz Teherana. Glasnogovornik Oružanih snaga Islamske Republike Iran, brigadni general Abolfazl Šekarči, poručio je da bi svaki eventualni napad na iransku ambasadu u Bejrutu imao katastrofalne posljedice po izraelsku diplomatiju globalno.

- Izrael je zaprijetio da će gađati iransku ambasadu u Libanu. Ukoliko Izrael zaista napadne našu ambasadu, sve ambasade ovog režima širom svijeta postat će naše legitimne mete", izjavio je Šekarči, a prenosi poluzvanična novinska agencija Tasnim.

General je istakao da Izrael, za razliku od Irana, "nema granica u svojim vojnim akcijama", tvrdeći da je Islamska Republika, uprkos svojim vojnim kapacitetima, do sada poštovala pravila međunarodnog prava.

Fokus isključivo na SAD i Izrael

Shekarchi je također iskoristio priliku da naglasi kako Iran nema otvorenih neprijateljstava s ostatkom međunarodne zajednice.

- Osim sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom, Islamska Republika Iran nema sukoba niti neprijateljstava s drugim zemljama svijeta i svoje odnose vodi na temelju saradnje - dodao je on.

Eventualni napad na iransku ambasadu u Libanu ocijenio je kao teški zločin koji bi iranskim oružanim snagama dao "legitimno pravo" na uzvratnu akciju.

- Teheran je odlučan da baci cionistički režim i njegovog podržavaoca, Sjedinjene Američke Države, na koljena i ni na koji način nećemo odstupiti s ovog puta - zaključio je iranski general.