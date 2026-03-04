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Madrid ekspresno demantirao navode Bijele kuće da surađuju s američkom vojskom

Španska vlada negira tvrdnje Bijele kuće o postignutom dogovoru o saradnji s američkom vojskom

Pedro Sančez, premijer Španije. Platforma X

M. Až.

4.3.2026

Bijela kuća danas je saopćila da je Španija pristala na vojnu saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama usred eskalacije sukoba s Iranom, no španska vlada tu tvrdnju odmah je demantirala. Izjava Vašingtona uslijedila je dan nakon što je američki predsjednik Donald Tramp zaprijetio Madridu potpunim prekidom trgovinskih odnosa, prenosi španski RTVE.

- Španija je u proteklih nekoliko sati pristala surađivati s američkom vojskom - izjavila je novinarima glasnogovornica Bijele kuće Kerolajn Levit.

- Mislim da su jučer vrlo jasno čuli predsjednikovu poruku - dodala je, naglasivši da se "američka vojska koordinira sa svojim kolegama u Španiji".

Najnovije napetosti nastale su nakon što je Španija prethodno odbila dopustiti Sjedinjenim Američkim Državama korištenje svojih vojnih baza za pokretanje operacija protiv Irana. Zbog te odluke predsjednik Tramp jučer je najavio da će "prekinuti svu trgovinu sa Španijom".

Međutim, španska vlada negira tvrdnje Bijele kuće o postignutom dogovoru o saradnji s američkom vojskom.

# BIJELA KUĆA
# ŠPANIJA
# SAD
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