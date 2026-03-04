Kako je rat SAD-a i Izraela protiv Irana stvorio rupu u globalnom zračnom prostoru

Rat koji je zahvatio Bliski istok ispraznio je nebo iznad regije, prisilivši avionske kompanije na drastična preusmjeravanja letova i stvarajući ogromnu prazninu u inače prometnom globalnom zračnom prostoru. Dok Izrael i SAD svakodnevno bombarduju Iran, a Teheran uzvraća valovima raketnih i bespilotnih napada, avionski prijevoznici prisiljeni su preusmjeriti putničke avione dalje od Zaljeva kako bi izbjegli rizik od katastrofalne nesreće, piše The Guardian.

Zatvaranje zračnog prostora

Svjetski zračni prostor podijeljen je na Regije informacija o letenju (FIR), koje uglavnom prate međunarodne granice, a vlade su odgovorne za pružanje usluga kontrole zračnog prometa iznad svog teritorija.

U izvanrednim situacijama, poput regionalnog rata, vlasti izdaju upozorenja avionima, poznata kao Notam (Obavijest zračnim misijama), kojima ograničavaju ili zatvaraju svoje FIR-ove. Od početka bombardovanja zatvoreno je više FIR-ova na Bliskom istoku, stvarajući prazninu od 2,8 miliona četvornih kilometara.

Međutim, za prazno nebo nisu odgovorne samo vlade. Avionske kompanije same donose odluke o tome gdje neće letjeti na osnovu više faktora, uključujući upozorenja zemalja u kojima su registrirane i pokrivaju li njihovi osiguravatelji letove iznad rizičnih područja.

Timovi dispečera neprestano prate događaje kako bi osigurali sigurne rute.

- U konačnici, odluka je li neki dio zračnog prostora siguran za putnike na avionskoj kompaniji i njenim dispečerima ovisi o njihovoj procjeni rizika - kaže bivši britanski vojni pilot i avionski stručnjak Dejvid Lermont.

To objašnjava situaciju nad Libanom, koji je pod izraelskim napadima. Iako libanonski FIR tehnički nije zatvoren, većina prijevoznika ne želi riskirati letove tim područjem.

Šta su poduzele avionske kompanije?

Došlo je do velikih promjena na glavnim bliskoistočnim rutama koje povezuju Europu, Afriku i Aziju. Kada je u subotu počelo bombardovanje, avionske kompanije mogle su odmah početi s preusmjeravanjem jer već godinama postoje planovi za nepredviđene situacije, sa unaprijed isplaniranim rutama koje zaobilaze određene rizične zemlje.

U mnogim slučajevima, te su rute već bile programirane u navigacijskim sistemima aviona. Pojavile su se dvije glavne alternativne opcije. Jedna zaobilazi sukob sa sjeverne strane, preko Kavkaza, ali ispod zatvorenog zračnog prostora Ukrajine.

Druga usmjerava promet južno, kroz Egipat, ali i Saudijsku Arabiju i Oman, koji su također izloženi povremenim napadima. Ti koridori preuzimaju preusmjereni promet, ali istovremeno stvaraju uska grla, što objašnjava zašto se kašnjenja i otkazivanja gomilaju.

- Problem se ne rješava, nego se pogoršava - rekao je Lermont.

- Mogu se vidjeti obrasci kretanja aviona. Sjeverna ruta je usko grlo koje prolazi ispod južne Rusije i Ukrajine te uključuje i prelet preko Afganistana, koji nije baš prijateljsko područje. Druga je mogućnost prolazak kroz južni dio Saudijske Arabije. Avionske kompanije zapravo nemaju izbora.

Neki avioni i dalje lete

Glavna zračna čvorišta u regiji, uključujući Dubai, najprometniju međunarodnu zračnu luku na svijetu, danima su uglavnom zatvorena. Lokalni prijevoznici poput Emiratesa, Qatar Airwaysa i Etihad Airwaysa teško su pogođeni. Ipak, počele su se obnavljati ograničene operacije za repatrijaciju i nužni tranzit.

To se odvija pod strogim uvjetima. Primjerice, FIR Ujedinjenih Arapskih Emirata djelomično je zatvoren, ali letovi mogu prometovati uz posebno odobrenje. Zbog toga se na stranicama za praćenje letova povremeno mogu vidjeti avioni u naizgled zatvorenom zračnom prostoru. Zračni prostor Omana također je ostao otvoren, unatoč nekoliko napada.

Posljedice su kašnjenja, otkazivanja i ogromni finansijski troškovi. Stiv Foks, direktor operativne kontrole u Natsu, vodećem britanskom pružatelju usluga kontrole zračnog prometa, napisao je na blogu da "golema crna rupa" na nebu iznad Bliskog istoka stvara situaciju u kojoj avionske kompanije imaju "znatno duže rute, dulje vrijeme letenja i veću potrošnju goriva".

Sve to košta, a došlo je i do pada vrijednosti dionica avionskih prijevoznika. Ono što je sigurno, napisao je Fox, "jest da će stanje još neko vrijeme biti neizvjesno".