Naim Kasem: "Izveli smo raketne napade na Izrael, uzvraćamo udarac nakon 15 mjeseci kršenja sporazuma"

Generalni sekretar Hezbolaha Naim Kasem saopćio je da je ova libanska organizacija izvela snažne raketne napade na izraelske vojne ciljeve, uključujući i mete u samom centru Tel Aviva. Prema njegovim riječima, riječ je o direktnom odgovoru na "15 mjeseci kontinuiranog kršenja" sporazuma o prekidu vatre od strane Izraela.

Propali dogovor iz novembra 2024. godine

Sporazum koji je stupio na snagu u novembru 2024. godine trebao je zaustaviti razorni sukob u kojem je, prema zvaničnim podacima, u Libanu ubijeno oko 4.000 ljudi, dok je više od 17.000 ranjeno. Dogovorom je bilo predviđeno potpuno povlačenje izraelske vojske iz južnog Libana do januara 2025. godine, ali razvoj događaja na terenu pokazao je drugačiji ishod.

Izraelske snage su se povukle samo djelimično, zadržavajući vojno prisustvo na pet ključnih strateških tačaka, što libanska strana i međunarodni posmatrači ocjenjuju kao okupaciju i otvoreno kršenje potpisanih obaveza.

UNIFIL bilježi hiljade prekršaja

Prema podacima Privremenih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu UNIFIL, od potpisivanja sporazuma evidentirano je više od 10.000 kršenja primirja. Ta kršenja obuhvataju povrede zračnog prostora, kopnene upade i selektivne vojne udare.

Hezbolah je u najnovijem valu napada gađao najmanje 15 vojnih i strateških lokacija, demonstrirajući da je, uprkos ranijim gubicima, uspio obnoviti raketne kapacitete dugog dometa.

Humanitarne posljedice

Najnovija eskalacija dodatno je usporila povratak hiljada raseljenih civila s obje strane granice. Dok Liban insistira na punoj provedbi rezolucija Ujedinjenih nacija, Izrael svoje operacije pravda potrebom uništavanja infrastrukture Hezbolaha, navodeći da se ova organizacija ponovo naoružava u pograničnom području.

Međunarodna zajednica sa zabrinutošću prati razvoj situacije, upozoravajući da bi kolaps primirja mogao gurnuti regiju u još širi i razorniji sukob čiji se kraj trenutno ne nazire.