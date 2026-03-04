Guverner Kalifornije oštro kritikovao Izrael i Netanjahua

Guverner Kalifornije i vjerovatni kandidat na predsjedničkim izborima 2028. godine Gavin Njusom uporedio je Izrael s državom aparthejda, ocijenivši da je Tel Aviv doveo Vašington u situaciju u kojoj je preispitivanje dugogodišnje američke vojne podrške postalo neizbježno.

Govoreći u utorak u Los Anđelesu, Njusom nije štedio kritike na račun izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, poznatog i pod nadimkom Bibi.

- Pitanje Bibija je zanimljivo jer on ima vlastite domaće probleme. Pokušava izbjeći zatvor. Predstoje mu izbori - rekao je Njusom, aludirajući na korupcijske procese protiv Netanahua, odgođene zbog dugotrajne izraelske ofanzive na Gazu, te izbore zakazane za oktobar.

- Potencijalno je pod velikim pritiskom. Ima tvrdu struju koja želi anektirati Zapadnu obalu. Mislim, Tomas Fridman i drugi o tome govore primjereno kao o državi aparthejda - dodao je Njusom, pozivajući se na utjecajnog kolumnistu “New York Timesa“, koji je decenijama bio široko percipiran kao proizraelski, ali je posljednjih godina postao sve kritičniji.

Vojna podrška Izraelu

Upitan da li bi Vašington trebao preispitati vojnu podršku Izraelu, Njusom je potvrdno odgovorio.

- Srce mi se slama, jer nas aktuelno rukovodstvo Izraela vodi putem na kojem mislim da nemamo izbora nego razmotriti tu opciju - dodao je.

Uz podršku i republikanaca i demokrata, Izrael je od 1946. godine najveći primatelj američke strane pomoći. Međutim, nedavne ankete po prvi put pokazuju da Amerikanci izražavaju više simpatija prema Palestincima nego prema Izraelu, posebno među mlađom populacijom.

Mogućnost promjene režima u Iranu

Govoreći o mogućnosti promjene režima u Iranu, Njusom je bio skeptičan.

- Govorimo o promjeni režima? Dvije godine nisu uspjeli riješiti ni pitanje Hamasa u Izraelu - rekao je.

Pored upravljanja Kalifornijom, koja ima četvrtu najveću ekonomiju na svijetu, ispred Japana i Indije, Newsom je čest kritičar i meta republikanskog predsjednika SAD-a Donalda Trampa, a mnogi posmatrači očekuju da će se 2028. kandidirati za predsjednika kao demokrata.

Napetosti na Bliskom istoku eskalirale su nakon što su SAD i Izrael prošle subote pokrenuli opsežan napad na Iran, u kojem je do sada poginulo gotovo 900 ljudi, uključujući vrhovnog vođu Alija Khameneija.

Teheran je odgovorio napadima dronovima i raketama na Izrael, kao i na zaljevske zemlje u kojima se nalaze američke vojne baze.