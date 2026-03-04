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AMERIČKI PREDSJEDNIK

Tramp o ratu s Iranom: "Dao bih mu ocjenu 15 od 10, da nismo udarili u roku od dvije sedmice, oni bi imali nuklearno oružje"

Netko je pitao na ljestvici od 10 kako bih to ocijenio. Rekao sam, otprilike 15, izjavio je

Donald Tramp. AP

M. Až.

4.3.2026

Američki predsjednik Donald Tramp govorio je o ratu s Iranom tokom okruglog stola u Bijeloj kući, ističući da bi vojnu operaciju ocijenio izuzetno visokom ocjenom.

- Netko je pitao na ljestvici od 10 kako bih to ocijenio. Rekao sam, otprilike 15 - rekao je Tramp prisutnima.

On je ustvrdio da bi Iran za dvije sedmice imao nuklearno oružje da Sjedinjene Američke Države nisu izvele napad.

- Da nismo udarili u roku od dvije sedmice, oni bi imali nuklearno oružje - naglasio je.

Tramp je dodao da su Sjedinjene Američke Države trenutno u snažnoj poziciji.

- U vrlo smo dobroj situaciji... to je sjajan prikaz vojne snage - poručio je.

Radi konteksta, dan ranije Rafael Grosi, direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju, izjavio je da ne postoje dokazi da Iran razvija nuklearnu bombu.

Istovremeno je upozorio da velike zalihe gotovo za oružje pogodnog obogaćenog uranija, kao i odbijanje Teherana da inspektorima omogući potpun pristup postrojenjima, predstavljaju ozbiljan razlog za zabrinutost.

Prema njegovim riječima, zbog toga Međunarodna agencija za atomsku energiju ne može garantovati da je iranski nuklearni program isključivo mirnodopski.

# SAD
# DONALD TRUMP
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