Iran prijeti udarom na izraelski nuklearni reaktor Dimona

Prema izvještajima regionalnih medija, tenzije na Bliskom istoku poprimile su dramatične razmjere nakon što je Teheran uputio direktnu prijetnju udarom na izraelska nuklearna postrojenja.

U zvaničnom saopštenju Teherana, koje prenose brojni izvori, stoji:

- Naše rakete su spremne za konačni udar na nuklearni reaktor u izraelskoj Dimoni, kao i na cjelokupni regionalni energetski sektor.

Nuklearni istraživački centar Dimona je izraelski kompleks smješten u pustinji Negev, zvanično poznat kao Nuklearni istraživački centar Negev. Izgrađen je krajem 1950-ih i početkom 1960-ih godina uz tehničku pomoć Francuske.

Izrael zvanično nikada nije potvrdio niti demantovao posjedovanje nuklearnog oružja, pridržavajući se dugogodišnje politike "nuklearne neizvjesnosti". Ipak, međunarodni vojni stručnjaci i obavještajne službe smatraju Dimonu ključnim elementom izraelskog nuklearnog programa i mjestom gdje se proizvodi materijal za nuklearne bojeve glave.

Objekat je pod najvišim stepenom tajnosti i zaštite. Kroz historiju je više puta bio predmet međunarodnih debata o nuklearnoj sigurnosti i neširenju oružja za masovno uništenje na Bliskom istoku.



