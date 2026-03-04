UN potvrdile da je 100.000 ljudi pobjeglo iz Teherana

Ujedinjene nacije saopćile su da je približno 100.000 ljudi napustilo Teheran tokom prva dva dana rata Izraela i Sjedinjenih Američkih Država protiv Irana.

- Procijenjeno je da je 100.000 ljudi napustilo Teheran u prva dva dana nakon izraelsko-američkih napada", navedeno je iz Agencije Ujedinjenih nacija za izbjeglice - prenosi Al Džazira.

Dodaje se da najnoviji izvještaji ne ukazuju na povećanje prekograničnih kretanja povezanih s aktuelnim ratnim dešavanjima.

- Situacija na graničnom prelazu Islam Kala s Afganistanom ostaje stabilna i bez značajnih promjena - saopćeno je iz UNHCR-a.

Sjedinjene Američke Države i Izrael izveli su napade na Iran u subotu ujutro, nakon čega je uslijedila iranska odmazda na teritoriji Izraela, ali i na američke objekte u zemljama regiona Perzijskog zaliva i Bliskog istoka.