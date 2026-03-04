Video / Ruski komičari prevarili Rezu Pahlavija: O napadu na svoju zemlju razgovarao s lažnim Hitlerom

Tokom videopoziva predstavili su se kao izaslanici njemačkog kancelara Fridriha Merca, a Pahlavi nije posumnjao u autentičnost razgovora čak ni u trenutku kada se jedan od sagovornika pojavio obučen kao Adolf Hitler.

Poznati ruski komičarski dvojac Vovan i Leksus ponovo je izazvao pažnju javnosti nakon što su uspjeli prevariti Rezu Pahlavija, sina posljednjeg iranskog šaha.

U razgovoru su lažni "njemački zvaničnici" tvrdili da je Njemačka spremna da se pridruži Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelu u vojnom napadu, odnosno ratu protiv Irana. Uprkos očiglednim znakovima prevare, izraženom ruskom akcentu i sagovorniku s lažnim brkovima koji se predstavio kao "Adolf" te započeo razgovor riječima: "Moj djed je poznavao vašeg oca", Pahlavi je prihvatio razgovor kao stvaran.

Podrška "krstaškom ratu"

Reagujući na navodnu najavu napada na Iran, Pahlavi je izrazio podršku takvoj ideji.

- Što nas je više, to bolje. Drago mi je da Njemačka zauzima tako oštar stav - rekao je Pahlavi, dodavši kako je važno da Sjedinjene Američke Države i Izrael ne ostanu izolovani u ovom "krstaškom ratu".

Govorio je i o mogućem preuzimanju vlasti u Iranu.

- Čim režim padne, spremni smo uskočiti i popuniti taj vakuum - kazao je.

Poziv je trajao nekoliko minuta, nakon čega je jedan od Pahlavijevih saradnika intervenisao i prekinuo razgovor.

Dvojac Vovan, pravog imena Vladimir Kuznjecov, i Leksus, odnosno Aleksej Stoljarov, poznati su po telefonskim i videoprevarama svjetskih političara. U novembru 2023. godine uspjeli su prevariti i italijansku premijerku Đorđu Meloni, predstavljajući se kao zvaničnici Afričke unije, što je kasnije dovelo do ostavke njenog diplomatskog savjetnika.

Brojne reakcije

S obzirom na to da je Moskva saveznik zvaničnog Teherana, pojedini analitičari smatraju da je cilj ove podvale bio narušavanje kredibiliteta Reze Pahlavija, kojeg Vašington i Tel Aviv često posmatraju kao potencijalnog lidera iranske vlade u egzilu.

Snimak na kojem Pahlavi ne prepoznaje lažnog savjetnika u kostimu Hitlera i govori o napadu na sopstvenu zemlju kao o "krstaškom ratu" izazvao je brojne reakcije i podsmijeh na društvenim mrežama.

Reza Pahlavi danas živi u egzilu u Sjedinjenim Američkim Državama. Rođen je u Teheranu 1960. godine kao najstariji sin Mohamada Reze Pahlavija i Farah Dibe. Od ranog djetinjstva pripreman je za ulogu šaha, ali je Islamska revolucija 1979. godine preokrenula sudbinu njegove porodice i natjerala ih na odlazak iz Irana. Pahlavi je u više navrata javno podržao napade Izraela i Sjedinjenih Američkih Država na svoju domovinu.