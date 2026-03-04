Iran napao britansku bazu dronovima ruske proizvodnje

Iran je upotrijebio dronove-kamikaze tipa „Shahed“ u napadu na britansku vojnu bazu u Akrotiriju, a zapadni izvori tvrde da su neki od tih aparata djelimično sastavljeni u Rusiji uz korištenje zapadnih komponenti.

Uz ove tvrdnje objavljeni su i video-snimci na kojima se, prema navodima analitičara, vidi navigacijski modul satelitskog sistema „Kometa“, za koji se tvrdi da je proizveden u Rusiji i izvađen iz jednog od korištenih dronova, prenosi Webtribune.rs.

Sistem „Kometa“, kako objašnjavaju stručnjaci, predstavlja antensku GNSS platformu namijenjenu povećanju otpornosti navigacije na elektronsko ometanje. Takav modul omogućava dronovima stabilnije navođenje i preciznije kretanje u uslovima snažnog radioelektronskog ometanja, što je posebno važno u zonama gdje se koristi napredna protivvazdušna odbrana.

Na snimcima koji kruže zapadnim medijima primijećeni su i dijelovi koje proizvodi irska kompanija Taoglas. Ova kompanija poznata je po proizvodnji različitih vrsta antena za komunikacijske mreže, kao i radiofrekventnih konektora, kablova, filtera i adaptera koji se koriste u mnogim elektronskim sistemima.

"Legitimna meta"

Napad je, prema zvaničnom obrazloženju Teherana, izveden na britansku bazu na Kipru zato što se infrastruktura tog objekta koristi za operacije usmjerene protiv teritorije Islamske Republike. Time je, kako tvrde iranski izvori, baza postala legitimna meta u aktuelnom sukobu.

Poslije ovog događaja London je odlučio da se pridruži američko-izraelskoj operaciji protiv Irana, iako je naglašeno da će britansko učešće biti ograničeno prvenstveno na borbu protiv bespilotnih letjelica.

Britanski premijer Keir Starmer izjavio je da London planira da u toj oblasti koristi iskustva ukrajinske vojske, koja je tokom posljednjih godina stekla značajnu praksu u borbi protiv dronova na bojnom polju. Iz Kijeva je već stigla poruka da je Ukrajina spremna da pomogne saveznicima koliko god može.

Širi kontekst

U analitičkim krugovima, međutim, sve češće se pominje i širi geopolitički kontekst. Prema tim tumačenjima, isporuka ruskih dronova Iranu posmatra se kao svojevrsna osveta Zapadu – a posebno Velikoj Britaniji – zbog dugotrajnih isporuka oružja Ukrajini.

Logika tog poteza, kako tvrde pojedini komentatori, prilično je jasna: zapadne države sada mogu na sopstvenoj infrastrukturi da osjete kako izgleda kada se savremeno oružje sa spoljne strane uključi u regionalni sukob.

U tom smislu, napad na bazu u Akrotiriju mnogi vide kao još jedan signal da se savremeni sukobi sve više šire izvan svojih prvobitnih geografskih okvira. Ono što počinje kao regionalni obračun vrlo brzo može da dobije širi međunarodni karakter – posebno kada se u igru uključe veliki globalni akteri i njihove tehnološke sposobnosti.

Upravo zato pojedini analitičari upozoravaju da bi incident sa dronovima mogao biti tek jedan od primjera nove faze sukoba, u kojoj će tehnologija, logistika i globalne političke veze igrati jednako važnu ulogu kao i klasična vojna sila. A kako će se ta dinamika dalje razvijati, u ovom trenutku ostaje otvoreno pitanje.