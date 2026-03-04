Tramp pokrenuo operacije u još jednoj državi: Ovo mu je cilj

Američki vojnici iz redova Specijalnih snaga ne učestvuju neposredno u racijama, ali upućene su savjetničke ekipe koje ekvadorskim komandosima pomažu u planiranju operacija, pružaju obavještajnu podršku i logistiku. U kratkom videu koji je objavio Južni komand (SOUTHCOM) – ogranak koji nadzire operacije u 31 zemlji Latinske i Centralne Amerike te Karipskog regiona – vidi se helikopter koji uzlijeće u sumrak, prelijeće određeno područje i ukrcava vojnike. Zvaničnik koji je govorio pod uslovom anonimnosti izjavio je da je prikazana prva u nizu planiranih racija diljem zemlje, pri čemu će neke biti izvedene uz prisustvo američkih savjetnika, a neke isključivo ekvadorskim snagama, prenosi NYT .

Sjedinjene Američke Države i Ekvador pokrenuli su zajedničke vojne operacije protiv organizacija označenih kao "terorističke" u toj južnoameričkoj zemlji, saopštio je Pentagon u utorak navečer, 3. marta 2026. godine. Radi se o dosad najznačajnijem proširenju američke vojne prisutnosti u Latinskoj Americi od kada je predsjednik Donald Tramp preuzeo vlast u januaru 2025.

- Operacije su snažan primjer posvećenosti partnera u Latinskoj Americi i na Karibima borbi protiv pošasti narkoterorizma", naveo je Južni komand u saopštenju. Ekvador je prethodno proglasio dvije svoje najveće kriminalne bande – Los Čoneros i Los Lobos – terorističkim organizacijama, što je otvorilo pravni okvir za zajedničku vojnu intervenciju.

Noboa i Tramp

U ponedjeljak, uoči objave operacija, general Frensis L. Donovan, komandant Južnog komanda, sastao se s ekvadorskim predsjednikom Danielom Noboaom i višim zvaničnicima u Kitu, glavnom gradu, kako bi razgovarali o sigurnosnoj saradnji. Sastanku je prisustvovao i kontraadmiral Mark A. Šefer, vrhovni komandant američkih Specijalnih snaga u Latinskoj Americi. Noboa je nakon toga na društvenim mrežama objavio da Ekvador "pokreće novu fazu borbe protiv narkoterorizma i ilegalnog rudarenja", navodeći da će u toku marta biti sprovedene zajedničke operacije s regionalnim saveznicima, uključujući SAD.

Ekvador je najveći svjetski izvoznik kokaina – premda ga sam ne proizvodi, već služi kao tranzitna ruta za kriminalne grupe iz Kolumbije i Perua. Od septembra 2025. godine, SAD su u 44 poznata udara na plovila u Karibskom moru i Istočnom Pacifiku usmrtile najmanje 150 osoba, za koje je Trampova administracija, bez predočavanja dokaza, tvrdila da prevoze drogu. Pravni stručnjaci za primjenu smrtonosne sile upozoravaju da se radi o nezakonitim, vansudskim ubojstvima, budući da vojska ne može namjerno ciljati civile koji ne predstavljaju neposrednu prijetnju, čak i kada su osumnjičeni za kriminalne aktivnosti.

Noboa, koji je svoju predsjedničku kandidaturu gradio na obećanju primjene sile protiv narkobandi koje su dovele do rekordnog broja ubojstava u zemlji, nastoji izgraditi čvrsto savezništvo s Trumpom. Ipak, prošle godine njegov pokušaj da SAD-u dozvoli uspostavljanje vojnih baza na ekvadorskom tlu doživio je debakl – u novembarskom referendumu, Ekvadorci su tu ideju uvjerljivo odbacili.