Iran: U napadima SAD i Izraela ubijeno najmanje 926 ljudi, među njima i djeca

Najmanje 926 ljudi ubijeno je u zajedničkim napadima Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na Iran od 28. februara, saopćilo je u srijedu iransko Ministarstvo zdravstva, javlja Anadolu.

Glasnogovornik ministarstva Hossein Kermanpour izjavio je da je 6.186 osoba povrijeđeno u udarima izvedenim između subote i srijede, 4. marta, do 17 sati po lokalnom vremenu (13:30 GMT).

U saopćenju objavljenom na društvenoj platformi X sa sjedištem u SAD-u, Kermanpour je naveo da se 2.054 ranjenika trenutno nalazi na bolničkom liječenju, dok je 3.545 osoba otpušteno nakon ukazane pomoći. Još 552 povrijeđene osobe primile su pomoć na licu mjesta.

Dodao je da su nad ranjenicima do sada obavljene 502 hirurške operacije.

Prema podacima Ministarstva, žene čine 13 posto poginulih, dok muškarci čine 87 posto.

Najmlađa žrtva

Kermanpour je takođe istakao da je 180 ubijenih bilo mlađe od 18 godina, uključujući troje djece mlađe od pet godina. Najmlađa žrtva je jednogodišnje dijete iz Teherana.

Među povrijeđenima je 301 osoba mlađa od 18 godina, dok je 39 djece mlađe od pet godina. Najmlađa povrijeđena osoba je šestomjesečni dječak, dok je najstarija 91-godišnji muškarac.

Nastavak sukoba

Izrael i SAD nastavljaju napade velikih razmjera na Iran od subote, u kojima je ubijeno 926 ljudi, uključujući vrhovnog vođu Alija Khameneija i visoke vojne zvaničnike.

Iran je uzvratio napadima dronovima i raketama ciljajući Izrael, kao i zemlje Zaljeva u kojima su smješteni američki vojni resursi.