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ODBIJEN PRIJEDLOG

Senat odbio ograničiti Trampove ovlasti za rat u Iranu

Rezolucija o ratnim ovlastima trebala je obavezati administraciju da povuče američke snage iz sukoba ako Kongres ne odobri operaciju

Donald Tramp. AP Photo/Matt Ramey

M. Až.

4.3.2026

Američki Senat odbio je prijedlog koji bi ograničio ovlasti predsjednika Donalda Trumpa za daljnje vojne akcije protiv Irana.

Rezolucija o ratnim ovlastima trebala je obavezati administraciju da povuče američke snage iz sukoba ako Kongres ne odobri operaciju, ali prijedlog nije prošao.

Senatori su glasali 47 prema 52 protiv napredovanja mjere, uglavnom duž stranačkih linija.

Republikanski senator Rand Pol pridružio se demokratima i glasao za ograničavanje Trampovih vojnih ovlasti, dok je demokratski senator Džon Feterman glasao protiv prijedloga zajedno s republikancima.

Republikanski senator iz Teksasa Džon Kornin nije učestvovao u glasovanju jer je u to vrijeme imao unutarstranačke izbore.

Rasprava u Kongresu time nije završena. Zastupnički dom trebao bi sutra glasati o istom pitanju, a pojedini senatori poručili su da bi u budućnosti mogli podržati sličnu rezoluciju ako se rat u Iranu nastavi duže od nekoliko sedmica koliko je Trump procijenio da bi operacija mogla trajati.

# AMERIČKI SENAT
# SAD
# DONALD TRUMP
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