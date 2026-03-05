Netanjahu zatražio od Bijele kuće odgovor da li SAD tajno komuniciraju sa Iranom

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu zatražio je pojašnjenja od Bijele kuće ranije ove sedmice nakon što je saznao da su zvaničnici administracije predsjednika SAD Donalda Trampa možda uspostavili kanal komunikacije s iranskim režimom, piše Axios pozivajući se na dva neimenovana izvora.

Zabrinutost izraelske vlade

Navodi se da izraelska vlada brine zbog scenarija u kojem SAD nastoje da postignu prekid vatre prije nego što Izrael ostvari sve svoje ratne ciljeve.

Neimenovani izvori navode da su izraelske obavještajne službe ranije ove sedmice dobile informacije koje su izazvale sumnju da je došlo do "neke vrste komunikacije između Irana i Trampove administracije radi razgovora o prekidu vatre".

U ponedjeljak je Netanjahu pozvao zvaničnike Bijele kuće i pitao da li je do takvih razgovora ili razmjene poruka došlo.

- Bijela kuća je rekla izraelskom premijeru da Trampova administracija ne razgovara s Irancima iza njegovih leđa - rekao je jedan izvor Axiosu i dodao da mu je američki zvaničnik potvrdio kako specijalni izaslanik Stiv Vitkof i Trampov savjetnik i zet Džared Kušner gotovo svakodnevno komuniciraju s Netanjahuom, direktorom Mosada Dejvidom Barneom i drugim izraelskim zvaničnicima.

SAD nisu odgovorile

Neimenovani američki zvaničnik upoznat sa situacijom izjavio je da su Iranci posljednjih nekoliko dana slali poruke Trampovoj administraciji preko zemalja Perzijskog zaliva, ali i drugih država u regionu Bliskog istoka, ali SAD nisu odgovorile.

New York Times je danas objavio da su operativci iranskog ministarstva obavještajnih poslova indirektno kontaktirali CIA preko jedne obavještajne službe treće zemlje s ponudom da razgovaraju o uslovima za okončanje sukoba.

Neimenovani američki zvaničnik rekao je da Stiv Vitkof ili Džared Kušner od početka rata nisu razgovarali ni s Alijem Laridžanijem, ni s Abasom Aragčijem niti s bilo kojim drugim zvaničnikom iranskog režima.

- Njihova (iranska) protivvazdušna odbrana, vazduhoplovstvo, mornarica i rukovodstvo su nestali i oni sada žele da razgovaraju. Rekao sam im prekasno je - objavio je Tramp na društvenoj mreži Truth Social.