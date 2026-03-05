Zelenski ponudio pomoć zaljevskim zemljama u sukobu s Iranom

Dok mirovni pregovori s Rusijom pod vodstvom Sjedinjenih Američkih Država stoje na mjestu, Kijev razmatra kako najbolje pomoći svojim saveznicima u regiji, a da pritom ne oslabi vlastitu odbranu, naročito nakon što su američko-izraelski napadi na Iran izazvali niz osvetničkih udara u regiji.

Predsjednik Volodimir Zelenski danas se sastao s ukrajinskim odbrambenim, obavještajnim i vojnim dužnosnicima kako bi detaljno razmotrili posljedice posljednje vojne akcije na Bliskom istoku i procijenili na koji način Ukrajina može podržati svoje partnere, prenosi Kyiv Post.

Eskalacija sukoba u Zaljevu

Sjedinjene Države i Izrael u subotu su pokrenuli zračne napade na Iran, u kojima je ubijen iranski vrhovni vođa Ali Hamenei. Taj događaj je odmah izazvao iranske osvetničke napade diljem regije, pri čemu su susjedne zaljevske zemlje bile direktno pogođene projektilima i napadima dronova.

U objavi na društvenim mrežama Zelenski je naveo da su na dnevnom redu sastanka bili "izazovi za Ukrajinu i naše partnere, kao i naša sposobnost da pomognemo zaštititi živote, spriječimo širenje rata i stabiliziramo globalna tržišta".

Najveći teret iranskog odgovora primile su zemlje koje graniče sa Zaljevom, a projektili i bespilotne letjelice padali su po njihovim teritorijama, što je dodatno povećalo zabrinutost u regiji.

Diplomatske aktivnosti i prijetnja iz Teherana

Zelenski je istakao da je u utorak imao razgovore s čelnicima Ujedinjenih Arapskih Emirata i Katara, dok je ranije u srijedu razgovarao s liderima Jordana i Bahreina, a da se u narednim danima planiraju sastanci s Kuvajtom i drugim državama Zaljeva.

- Iranski režim, koji se po svaku cijenu nastoji održati, predstavlja jasnu prijetnju svim državama u regiji i globalnoj stabilnosti. Nijedna zemlja u blizini Irana ne može se osjećati potpuno sigurno - rekao je Zelenski, dodajući da su iranski napadački dronovi koji ciljaju te zemlje "isti oni Shahedi koji su gađali naše gradove, sela i našu ukrajinsku infrastrukturu" tokom rata s Rusijom.

Ukrajinska pomoć

Tijekom sastanka raspravljalo se i o mogućnostima Ukrajine da doprinese odbrani regije, a da pritom ne oslabi svoje vlastite odbrambene kapacitete.

Zelenski je izjavio da je zadužio ministre vanjskih poslova i odbrane, kao i obavještajne agencije, vojno zapovjedništvo i tajnika Vijeća za nacionalnu sigurnost i odbranu (RNBO) Rustema Umerova, da predstave opcije "za pomoć relevantnim zemljama i pružanje pomoći na način koji ne slabi našu vlastitu odbranu ovdje u Ukrajini".

U svom obraćanju Općoj skupštini Ujedinjenih nacija prošle godine, Zelenski je više puta naglasio da je globalni sukob doveo do ubrzanog razvoja novog naoružanja, posebno bespilotnih letjelica. Četiri godine nakon ruske invazije, Ukrajina predvodi u razvoju takvih sustava, kao i u naporima za zaštitu od sličnih napada.

- Naša vojska posjeduje potrebne sposobnosti. Ukrajinski stručnjaci će djelovati na terenu, a timovi već koordiniraju te napore - poručio je Zelenski, naglašavajući spremnost Ukrajine da pruži praktičnu podršku saveznicima u regiji.

Mirovni pregovori s Rusijom

U zasebnoj objavi na Telegramu Zelenski je naveo da on i Umerov – koji je također jedan od glavnih ukrajinskih pregovarača u zastalim mirovnim pregovorima s Rusijom – nastavljaju komunicirati s američkom administracijom "praktički svakodnevno". Međutim, dodao je da SAD još nisu pružile "potrebne signale" za početak trilateralnih pregovora s Rusijom, koji su prvotno bili planirani za početak ožujka.

Američka i ukrajinska delegacija posljednji put su se sastale u Ženevi 26. veljače kako bi se pripremile za trilateralne pregovore, ali se činilo da su oni poremećeni aktuelnim vojnim djelovanjem SAD-a i Izraela u Iranu.