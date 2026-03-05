Kim nadgledao probno ispaljivanje strateških krstarećih raketa s novog razarača

Sjevernokorejski lider Kim Jong Un nadgledao je probno ispaljivanje strateških krstarećih raketa sa novog razarača Čoe Hjon, javila je državna sjevernokorejska agencija KCNA.

Prema navodima agencije, Kim je posjetio brod Čoe Hjon kako bi provjerio njegove operativne sposobnosti prije zvaničnog puštanja u rad. Tokom posjete nadgledao je lansiranje strateških krstarećih raketa klase more-zemlja sa razarača i ocijenio test kao ključni element za jačanje operativnih sposobnosti ratnih brodova.

Kim je naglasio značaj jačanja sjevernokorejske pomorske moći i unapređenja sposobnosti mornarice, prenosi agencija Jonhap.

Sjeverna Koreja je predstavila višenamenski razarač od 5.000 tona Čoe Hjon u aprilu prošle godine, što je dio nastojanja da se ojača pomorska moć sjevernokorejske vojske i unaprijedi odbrambena sposobnost zemlje.