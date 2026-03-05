Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

AMERIČKI MINISTAR ODBRANE

Šef Pentagona: Vašington istražuje smrtonosni napad na školu za djevojčice u Iranu

Iranski zvaničnici tvrde da je u napadu na školu u Minabu ubijeno 168 učenica

Pit Hegset. AP

Anadolija

5.3.2026

Američki ministar odbrane Pit Hegset izjavio je u srijedu da Vašington "istražuje" vazdušni napad na osnovnu školu za djevojčice na jugu Irana, dok iranske vlasti navode da je u tom napadu ubijeno 168 učenica, javlja Anadolu.

- Sve što mogu reći jeste da to istražujemo - rekao je Hegset novinarima na upit o bombardovanju ženske škole "Shajareh Tayyebeh" u gradu Minabu.

Dodao je da američka vojska "nikada ne gađa civilne lokacije".

Iranski zvaničnici navode da je škola pogođena u subotu, tokom prvog dana zajedničkih američko-izraelskih napada na Iran.

Guverner Minaba Mohammad Radmehr izjavio je da je projektil direktno pogodio školu dok je nastava bila u toku, usmrtivši djevojčice uzrasta od 7 do 12 godina. Zgrada je u velikoj mjeri uništena, a dijelovi betonskog krova srušili su se na učionice.

Iranski državni mediji objavili su da je u napadu ubijeno 168 osoba, dok ih je najmanje 95 povrijeđeno.

Iran je optužio SAD i Izrael za izvođenje ovog napada, dok je izraelska vojska saopštila da nije upoznata ni sa kakvim izraelskim ili američkim napadom u tom području.

Izrael je i ranije negirao umiješanost u smrtonosne napade tokom drugih ratova, da bi kasnije revidirao svoje izvještaje nakon što bi se pojavili dodatni dokazi.

# PENTAGON
# IRAN
# SAD
# PETE HEGSETH
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (4)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.